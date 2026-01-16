$43.180.08
У Таїланді вперше за 30 років виявили популяцію рідкісної плоскоголової кішки, яку вважали вимерлою

Київ • УНН

 • 194 перегляди

На півдні Таїланду науковці зафіксували плоскоголову кішку, яку вважали вимерлою з 1995 року. Завдяки фотопасткам виявлено 13 особин у 2024 році та 16 у 2025 році, включаючи кішку з дитинчам.

У Таїланді вперше за 30 років виявили популяцію рідкісної плоскоголової кішки, яку вважали вимерлою
Фото: Panthera

На півдні Таїланду науковці зафіксували плоскоголову кішку - одного з найрідкісніших представників родини котячих у світі. Останнє офіційне спостереження цього виду в країні датувалося 1995 роком, через що тварин вважали "ймовірно вимерлими" на цій території. Про це повідомляє Iflscience, пише УНН.

Деталі

Завдяки спільним зусиллям Департаменту національних парків Таїланду (DNP) та організації Panthera Thailand вдалося підтвердити існування цілої популяції. За допомогою фотопасток у 2024 році було виявлено 13 особин, а у 2025 році - ще 16. Найважливішим досягненням стали кадри кішки з дитинчам, що свідчить про успішне розмноження виду в дикій природі.

Полярні ведмеді можуть адаптуватися до виживання в теплішому кліматі - дослідження12.12.25, 09:44 • 4656 переглядiв

Ми чули повідомлення протягом багатьох років і були впевнені, що цей вид все ще існує. Потрібен був правильний дизайн дослідження, щоб підтвердити це

- зазначив менеджер програми охорони природи Panthera Thailand Раттапан Паттанарангсан.

Значення для екосистеми

Міністр природних ресурсів та навколишнього середовища Таїланду Сушарт Чомклін назвав цю подію знаковою для країни. Плоскоголові кішки ведуть нічний спосіб життя і мешкають у густій рослинності, що десятиліттями робило їх невловимими для дослідників.

Відродження плоскоголового кота  це своєчасне нагадування про те, що, коли ми захищаємо нашу природну спадщину, ми захищаємо дикі середовища існування та майбутнє нашої країни

- заявив міністр.

Відкриття підтверджує ефективність посилених заходів із захисту довкілля та дає надію на відновлення популяції цього рідкісного виду в регіоні. 

“Хобіти” могли вимерти через посуху та конкуренцію з людьми: деталі дослідження08.12.25, 15:59 • 3504 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу