Трамп угрожает ввести "Закон о восстании" в Миннесоте для подавления протестов, что это значит

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Трамп заявил о готовности привлечь армию США для подавления протестов в Миннеаполисе, вспыхнувших после стрельбы с участием федеральных агентов. Губернатор штата назвал действия агентов "организованной жестокостью", а большинство американцев не поддерживают применение этого закона.

Трамп угрожает ввести "Закон о восстании" в Миннесоте для подавления протестов, что это значит

Президент Дональд Трамп заявил о готовности привлечь регулярные войска США для подавления протестов в Миннеаполисе, вспыхнувших после серии стрельбы с участием федеральных агентов. В четверг, 15 января, он пригрозил активировать "Закон о восстании" (Insurrection Act), чтобы прекратить сопротивление действиям миграционной службы (ICE). Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Ситуация в штате обострилась после смертельного ранения 37-летней американки Рене Гуд агентом ICE во время рейда 7 января. Новая волна гнева поднялась в среду, когда федеральный офицер ранил в ногу гражданина Венесуэлы. Губернатор Тим Уолз назвал присутствие тысяч вооруженных агентов "организованной жестокостью" и "оккупацией" штата.

Убийство Рене Гуди: Трамп угрожает применить военные силы из-за протестов против ICE в Миннесоте15.01.26, 19:06 • 3332 просмотра

Если коррумпированные политики Миннесоты не подчинятся закону и не остановят профессиональных агитаторов и повстанцев от нападений на патриотов ICE, я введу АКТ О ВОССТАНИИ

- написал Трамп в Truth Social.

Что означает применение этого закона

"Закон о восстании" 1807 года - это исключительный инструмент, который позволяет президенту использовать армию для охраны правопорядка внутри страны, фактически обходя запрет на полицейские функции для военных.

Президент может развертывать войска даже без согласия губернатора, если считает, что местные власти неспособны обеспечить соблюдение федеральных законов.

Убийство Рене Гуд сотрудником иммиграционной службы США: СМИ опубликовали новое видео10.01.26, 13:20 • 12478 просмотров

В последний раз закон применялся в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе.

Согласно опросу YouGov, лишь 22% американцев поддерживают такой шаг в Миннесоте, тогда как 44% категорически выступают против.

Реакция властей штата

Губернатор Тим Уолз призвал жителей к мирному протесту, но в то же время посоветовал фиксировать все действия федералов на видео для будущих судебных исков. Местные лидеры уже готовят юридические вызовы, утверждая, что нынешние условия в штате не соответствуют юридическому определению "восстания".

Конституционные эксперты предупреждают, что использование армии против гражданских протестующих может привести к беспрецедентному правовому кризису и дальнейшей дестабилизации региона. 

В Миннеаполисе тысячи людей вышли на марш из-за убийства Рене Гуд агентом ICE11.01.26, 04:40 • 5449 просмотров

Степан Гафтко

