Трамп угрожает ввести "Закон о восстании" в Миннесоте для подавления протестов, что это значит

Президент Дональд Трамп заявил о готовности привлечь регулярные войска США для подавления протестов в Миннеаполисе, вспыхнувших после серии стрельбы с участием федеральных агентов. В четверг, 15 января, он пригрозил активировать "Закон о восстании" (Insurrection Act), чтобы прекратить сопротивление действиям миграционной службы (ICE). Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Ситуация в штате обострилась после смертельного ранения 37-летней американки Рене Гуд агентом ICE во время рейда 7 января. Новая волна гнева поднялась в среду, когда федеральный офицер ранил в ногу гражданина Венесуэлы. Губернатор Тим Уолз назвал присутствие тысяч вооруженных агентов "организованной жестокостью" и "оккупацией" штата.

Если коррумпированные политики Миннесоты не подчинятся закону и не остановят профессиональных агитаторов и повстанцев от нападений на патриотов ICE, я введу АКТ О ВОССТАНИИ - написал Трамп в Truth Social.

Что означает применение этого закона

"Закон о восстании" 1807 года - это исключительный инструмент, который позволяет президенту использовать армию для охраны правопорядка внутри страны, фактически обходя запрет на полицейские функции для военных.

Президент может развертывать войска даже без согласия губернатора, если считает, что местные власти неспособны обеспечить соблюдение федеральных законов.

В последний раз закон применялся в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе.

Согласно опросу YouGov, лишь 22% американцев поддерживают такой шаг в Миннесоте, тогда как 44% категорически выступают против.

Реакция властей штата

Губернатор Тим Уолз призвал жителей к мирному протесту, но в то же время посоветовал фиксировать все действия федералов на видео для будущих судебных исков. Местные лидеры уже готовят юридические вызовы, утверждая, что нынешние условия в штате не соответствуют юридическому определению "восстания".

Конституционные эксперты предупреждают, что использование армии против гражданских протестующих может привести к беспрецедентному правовому кризису и дальнейшей дестабилизации региона.

