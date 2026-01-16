$43.180.08
15 січня, 22:04
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського

Ексклюзив

15 січня, 08:19
Ексклюзив
15 січня, 08:19
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 69811 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН

Ексклюзив

14 січня, 12:53
Ексклюзив
14 січня, 12:53
Трамп погрожує запровадити "Закон про повстання" у Міннесоті для придушення протестів, що це означає

Київ • УНН

 • 534 перегляди

Трамп заявив про готовність залучити армію США для придушення протестів у Міннеаполісі, що спалахнули після стрілянин за участю федеральних агентів. Губернатор штату назвав дії агентів "організованою жорстокістю", а більшість американців не підтримують застосування цього закону.

Трамп погрожує запровадити "Закон про повстання" у Міннесоті для придушення протестів, що це означає

Президент Дональд Трамп заявив про готовність залучити регулярні війська США для придушення протестів у Міннеаполісі, що спалахнули після серії стрілянин за участю федеральних агентів. У четвер, 15 січня, він пригрозив активувати "Закон про повстання" (Insurrection Act), щоб припинити опір діям міграційної служби (ICE). Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Ситуація в штаті загострилася після смертельного поранення 37-річної американки Рене Гуд агентом ICE під час рейду 7 січня. Нова хвиля гніву здійнялася в середу, коли федеральний офіцер поранив у ногу громадянина Венесуели. Губернатор Тім Волз назвав присутність тисяч озброєних агентів "організованою жорстокістю" та "окупацією" штату.

Убивство Рене Гуди: Трамп погрожує застосувати військові сили через протести проти ICE в Міннесоті15.01.26, 19:06 • 3378 переглядiв

Якщо корумповані політики Міннесоти не підкоряться закону і не зупинять професійних агітаторів та повстанців від нападів на патріотів ICE, я введу АКТ ПРО ПОВСТАННЯ

- написав Трамп у Truth Social.

Що означає застосування цього закону

"Закон про повстання" 1807 року - це винятковий інструмент, який дозволяє президенту використовувати армію для охорони правопорядку всередині країни, фактично обходячи заборону на поліцейські функції для військових.

Президент може розгортати війська навіть без згоди губернатора, якщо вважає, що місцева влада нездатна забезпечити дотримання федеральних законів.

Вбивство Рене Гуд співробітником імміграційної служби США: ЗМІ опублікували нове відео10.01.26, 13:20 • 12479 переглядiв

Востаннє закон застосовували у 1992 році під час заворушень у Лос-Анджелесі.

Згідно з опитуванням YouGov, лише 22% американців підтримують такий крок у Міннесоті, тоді як 44% категорично виступають проти.

Реакція влади штату

Губернатор Тім Волз закликав мешканців до мирного протесту, але водночас порадив фіксувати всі дії федералів на відео для майбутніх судових позовів. Місцеві лідери вже готують юридичні виклики, стверджуючи, що нинішні умови в штаті не відповідають юридичному визначенню "повстання".

Конституційні експерти попереджають, що використання армії проти цивільних протестувальників може призвести до безпрецедентної правової кризи та подальшої дестабілізації регіону. 

У Міннеаполісі тисячі людей вийшли на марш через вбивство Рене Гуд агентом ICE11.01.26, 04:40 • 5449 переглядiв

Степан Гафтко

