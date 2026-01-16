Трамп погрожує запровадити "Закон про повстання" у Міннесоті для придушення протестів, що це означає

Президент Дональд Трамп заявив про готовність залучити регулярні війська США для придушення протестів у Міннеаполісі, що спалахнули після серії стрілянин за участю федеральних агентів. У четвер, 15 січня, він пригрозив активувати "Закон про повстання" (Insurrection Act), щоб припинити опір діям міграційної служби (ICE). Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Ситуація в штаті загострилася після смертельного поранення 37-річної американки Рене Гуд агентом ICE під час рейду 7 січня. Нова хвиля гніву здійнялася в середу, коли федеральний офіцер поранив у ногу громадянина Венесуели. Губернатор Тім Волз назвав присутність тисяч озброєних агентів "організованою жорстокістю" та "окупацією" штату.

Якщо корумповані політики Міннесоти не підкоряться закону і не зупинять професійних агітаторів та повстанців від нападів на патріотів ICE, я введу АКТ ПРО ПОВСТАННЯ - написав Трамп у Truth Social.

Що означає застосування цього закону

"Закон про повстання" 1807 року - це винятковий інструмент, який дозволяє президенту використовувати армію для охорони правопорядку всередині країни, фактично обходячи заборону на поліцейські функції для військових.

Президент може розгортати війська навіть без згоди губернатора, якщо вважає, що місцева влада нездатна забезпечити дотримання федеральних законів.

Востаннє закон застосовували у 1992 році під час заворушень у Лос-Анджелесі.

Згідно з опитуванням YouGov, лише 22% американців підтримують такий крок у Міннесоті, тоді як 44% категорично виступають проти.

Реакція влади штату

Губернатор Тім Волз закликав мешканців до мирного протесту, але водночас порадив фіксувати всі дії федералів на відео для майбутніх судових позовів. Місцеві лідери вже готують юридичні виклики, стверджуючи, що нинішні умови в штаті не відповідають юридичному визначенню "повстання".

Конституційні експерти попереджають, що використання армії проти цивільних протестувальників може призвести до безпрецедентної правової кризи та подальшої дестабілізації регіону.

