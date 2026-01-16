Национальный парк Крюгера в ЮАР закрыли для посетителей из-за масштабных наводнений

$43.180.08
22:04 • 3568 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 15161 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 23806 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 56337 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 68464 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 37039 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 33671 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 52710 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 42269 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 44416 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
Убийство Рене Гуди: Трамп угрожает применить военные силы из-за протестов против ICE в Миннесоте15 января, 17:06 • 3120 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 13317 просмотра
Правительство утвердило перечень предметов, с которыми запрещено находиться в школах15 января, 18:01 • 3378 просмотра
Федеральный суд Германии возложил вину за нападение на газопровод "Северный поток" на Украину - СМИ15 января, 18:25 • 3746 просмотра
Свириденко: Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года15 января, 19:58 • 4128 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 13335 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 46510 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 56337 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 68464 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 60615 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Джей Ди Вэнс
Биньямин Нетаньяху
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Венесуэла
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 10036 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 22990 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 44742 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 78486 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 69422 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Дипломатка

Национальный парк Крюгера в ЮАР закрыли для посетителей из-за масштабных наводнений

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Национальный парк Крюгера в ЮАР временно закрыли для посетителей из-за продолжительных дождей и выхода рек из берегов. Администрация эвакуировала персонал и гостей, а также закрыла несколько ворот, отрезав доступ к северной части парка.

Национальный парк Крюгера в ЮАР закрыли для посетителей из-за масштабных наводнений

Власти Южной Африки приняли решение временно закрыть Национальный парк Крюгера для однодневных визитов. Причиной стали продолжительные проливные дожди, приведшие к выходу рек из берегов и затоплению ключевых дорожных артерий заповедника. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Наиболее сложная ситуация наблюдается в районе реки Летаба. Администрация парка (SANParks) провела срочную эвакуацию персонала и гостей из лагеря отдыха Летаба, поскольку вода зашла непосредственно на территорию жилых зон. Также были закрыты ворота Фалаборва, Пафури и Пунда-Мария, что фактически отрезало доступ к северной части парка.

Эта вода движется очень быстро. Мы закрываем доступ на 24 часа и будем пристально следить за развитием событий

- сообщил представитель парка Рейнольд Такхули.

По его словам, ситуация остается напряженной, поскольку метеорологи объявили наивысший, красный уровень опасности.

Судьба животных и туристов

Несмотря на критический уровень воды, специалисты успокаивают относительно состояния дикой фауны. Руководство парка отмечает, что животные обладают природными инстинктами, которые позволяют им вовремя перебираться на более высокие участки местности. На кадрах с места событий видно, как бегемоты спокойно плавают между верхушками затопленных деревьев.

Из-за масштабных лесных пожаров вблизи Мельбурна в Австралии объявили чрезвычайное положение10.01.26, 05:33 • 4344 просмотра

Туристам, которые уже находятся в отелях на безопасных территориях, разрешили остаться, однако их предупредили об ограничении передвижения. В частности, мосты через реки Саби и Крокодиловую находятся под угрозой полного затопления.

Климатический контекст

Эксперты связывают все более частые и разрушительные наводнения в юго-восточной Африке с изменениями климата. Потепление в Индийском океане делает штормы более мощными, что приводит к аномальным осадкам в регионе. В настоящее время спасательные службы остаются в состоянии повышенной готовности, поскольку дожди, по прогнозам, продлятся до начала следующей недели.

Более 15 тысяч домов во тьме: циклон "Коджи" разрушил побережье Квинсленда в Австралии11.01.26, 07:56 • 5858 просмотров

Степан Гафтко

