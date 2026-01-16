Национальный парк Крюгера в ЮАР закрыли для посетителей из-за масштабных наводнений

Власти Южной Африки приняли решение временно закрыть Национальный парк Крюгера для однодневных визитов. Причиной стали продолжительные проливные дожди, приведшие к выходу рек из берегов и затоплению ключевых дорожных артерий заповедника. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Наиболее сложная ситуация наблюдается в районе реки Летаба. Администрация парка (SANParks) провела срочную эвакуацию персонала и гостей из лагеря отдыха Летаба, поскольку вода зашла непосредственно на территорию жилых зон. Также были закрыты ворота Фалаборва, Пафури и Пунда-Мария, что фактически отрезало доступ к северной части парка.

Эта вода движется очень быстро. Мы закрываем доступ на 24 часа и будем пристально следить за развитием событий - сообщил представитель парка Рейнольд Такхули.

По его словам, ситуация остается напряженной, поскольку метеорологи объявили наивысший, красный уровень опасности.

Судьба животных и туристов

Несмотря на критический уровень воды, специалисты успокаивают относительно состояния дикой фауны. Руководство парка отмечает, что животные обладают природными инстинктами, которые позволяют им вовремя перебираться на более высокие участки местности. На кадрах с места событий видно, как бегемоты спокойно плавают между верхушками затопленных деревьев.

Туристам, которые уже находятся в отелях на безопасных территориях, разрешили остаться, однако их предупредили об ограничении передвижения. В частности, мосты через реки Саби и Крокодиловую находятся под угрозой полного затопления.

Климатический контекст

Эксперты связывают все более частые и разрушительные наводнения в юго-восточной Африке с изменениями климата. Потепление в Индийском океане делает штормы более мощными, что приводит к аномальным осадкам в регионе. В настоящее время спасательные службы остаются в состоянии повышенной готовности, поскольку дожди, по прогнозам, продлятся до начала следующей недели.

