Національний парк Крюгера в ПАР закрили для відвідувачів через масштабні повені

$43.180.08
50.320.20
ukenru
22:04 • 3778 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 15529 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 24093 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 56667 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 68716 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 37112 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 33723 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 52753 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 42295 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 44446 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Убивство Рене Гуди: Трамп погрожує застосувати військові сили через протести проти ICE в Міннесоті15 січня, 17:06 • 3282 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 13447 перегляди
Уряд затвердив перелік предметів, із якими заборонено перебувати в школах15 січня, 18:01 • 3464 перегляди
Федеральний суд Німеччини поклав провину за напад на газопровід "Північний потік" на Україну - ЗМІ15 січня, 18:25 • 3846 перегляди
Свириденко: Міносвіти і КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року 15 січня, 19:58 • 4322 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 13491 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 46598 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 56667 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 68716 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 60683 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джей Ді Венс
Ілон Маск
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Білий дім
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 10110 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 23032 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 44785 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 78527 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 69463 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Фільм

Національний парк Крюгера в ПАР закрили для відвідувачів через масштабні повені

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Національний парк Крюгера в ПАР тимчасово закрили для відвідувачів через тривалі дощі та вихід річок з берегів. Адміністрація евакуювала персонал та гостей, а також закрила кілька воріт, відрізавши доступ до північної частини парку.

Національний парк Крюгера в ПАР закрили для відвідувачів через масштабні повені

Влада Південної Африки ухвалила рішення тимчасово закрити Національний парк Крюгера для одноденних візитів. Причиною стали тривалі проливні дощі, що призвели до виходу річок з берегів та затоплення ключових дорожніх артерій заповідника. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Найскладніша ситуація спостерігається в районі річки Летаба. Адміністрація парку (SANParks) провела термінову евакуацію персоналу та гостей із табору відпочинку Летаба, оскільки вода зайшла безпосередньо на територію житлових зон. Також було закрито ворота Фалаборва, Пафурі та Пунда-Марія, що фактично відрізало доступ до північної частини парку.

Ця вода рухається дуже швидко. Ми закриваємо доступ на 24 години та будемо пильно стежити за розвитком подій

- повідомив речник парку Рейнольд Такхулі.

За його словами, ситуація залишається напруженою, оскільки метеорологи оголосили найвищий, червоний рівень небезпеки.

Доля тварин та туристів

Попри критичний рівень води, фахівці заспокоюють щодо стану дикої фауни. Керівництво парку зазначає, що тварини мають природні інстинкти, які дозволяють їм вчасно перебиратися на вищі ділянки місцевості. На кадрах із місця подій видно, як бегемоти спокійно плавають між верхівками затоплених дерев.

Через масштабні лісові пожежі поблизу Мельбурна в Австралії оголосили стан стихійного лиха10.01.26, 05:33 • 4344 перегляди

Туристам, які вже перебувають у готелях на безпечних територіях, дозволили залишитися, проте їх попередили про обмеження пересування. Зокрема, мости через річки Сабі та Крокодилячу перебувають під загрозою повного затоплення.

Кліматичний контекст

Експерти пов’язують дедалі частіші та руйнівніші повені у південно-східній Африці зі змінами клімату. Потепління в Індійському океані робить шторми потужнішими, що призводить до аномальних опадів у регіоні. Наразі рятувальні служби залишаються в стані підвищеної готовності, оскільки дощі, за прогнозами, триватимуть до початку наступного тижня.

Понад 15 тисяч осель у темряві: циклон "Коджі" розтрощив узбережжя Квінсленда в Австралії11.01.26, 07:56 • 5862 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
Тварини
Reuters
Індійський океан
Південно-Африканська Республіка