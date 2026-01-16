Національний парк Крюгера в ПАР закрили для відвідувачів через масштабні повені

Влада Південної Африки ухвалила рішення тимчасово закрити Національний парк Крюгера для одноденних візитів. Причиною стали тривалі проливні дощі, що призвели до виходу річок з берегів та затоплення ключових дорожніх артерій заповідника. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Найскладніша ситуація спостерігається в районі річки Летаба. Адміністрація парку (SANParks) провела термінову евакуацію персоналу та гостей із табору відпочинку Летаба, оскільки вода зайшла безпосередньо на територію житлових зон. Також було закрито ворота Фалаборва, Пафурі та Пунда-Марія, що фактично відрізало доступ до північної частини парку.

Ця вода рухається дуже швидко. Ми закриваємо доступ на 24 години та будемо пильно стежити за розвитком подій - повідомив речник парку Рейнольд Такхулі.

За його словами, ситуація залишається напруженою, оскільки метеорологи оголосили найвищий, червоний рівень небезпеки.

Доля тварин та туристів

Попри критичний рівень води, фахівці заспокоюють щодо стану дикої фауни. Керівництво парку зазначає, що тварини мають природні інстинкти, які дозволяють їм вчасно перебиратися на вищі ділянки місцевості. На кадрах із місця подій видно, як бегемоти спокійно плавають між верхівками затоплених дерев.

Туристам, які вже перебувають у готелях на безпечних територіях, дозволили залишитися, проте їх попередили про обмеження пересування. Зокрема, мости через річки Сабі та Крокодилячу перебувають під загрозою повного затоплення.

Кліматичний контекст

Експерти пов’язують дедалі частіші та руйнівніші повені у південно-східній Африці зі змінами клімату. Потепління в Індійському океані робить шторми потужнішими, що призводить до аномальних опадів у регіоні. Наразі рятувальні служби залишаються в стані підвищеної готовності, оскільки дощі, за прогнозами, триватимуть до початку наступного тижня.

