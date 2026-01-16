Mercedes CLA стал самым безопасным автомобилем Европы 2025 года, обойдя Tesla

Новый Mercedes-Benz CLA официально признан самым безопасным автомобилем по результатам краш-тестов Euro NCAP 2025 года. Электрический седан немецкой марки не только получил максимальные "пять звезд", но и продемонстрировал самый высокий общий балл среди всех протестированных новинок, опередив таких сильных конкурентов, как Tesla Model 3 и Model Y. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Подробности

Mercedes CLA установил сверхвысокую планку в категории "Малый семейный автомобиль", получив следующие оценки:

Защита взрослых пассажиров: 94%;

Защита детей: 89%;

Безопасность уязвимых участников движения (пешеходов и велосипедистов): 93%;

Вспомогательные технологии безопасности: 85%.

Особое внимание эксперты обратили на "активный капот", который поднимается при столкновении, создавая амортизационную подушку для пешеходов, а также интеллектуальную систему торможения, распознающую велосипедистов даже в сложных городских условиях.

Триумф над конкурентами

Хотя Tesla Model 3 и Model Y также получили звание лучших в своих классах ("Большой семейный автомобиль" и "Малый внедорожник" соответственно), их средние баллы оказались несколько ниже показателей Mercedes.

Генеральный секретарь Euro NCAP доктор Михиэль ван Ратинген отметил, что борьба была очень напряженной, однако Mercedes CLA удалось вырваться вперед благодаря совершенной системе защиты пассажиров.

Двойной успех Mercedes

Эта победа стала логическим продолжением успешного года для немецкого бренда. Ранее Mercedes CLA был назван "Автомобилем года 2026" в Европе, прервав 50-летнюю паузу компании в получении этой престижной награды. CLA идет по стопам E-Class, который возглавлял рейтинги безопасности в 2024 году, подтверждая реноме Mercedes как лидера в области инновационной защиты.

