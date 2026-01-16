$43.180.08
Mercedes CLA стал самым безопасным автомобилем Европы 2025 года, обойдя Tesla

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Mercedes-Benz CLA получил наивысший общий балл в краш-тестах Euro NCAP 2025 года, обойдя Tesla Model 3 и Model Y. Автомобиль получил пять звезд и высокие оценки за защиту пассажиров и пешеходов.

Mercedes CLA стал самым безопасным автомобилем Европы 2025 года, обойдя Tesla

Новый Mercedes-Benz CLA официально признан самым безопасным автомобилем по результатам краш-тестов Euro NCAP 2025 года. Электрический седан немецкой марки не только получил максимальные "пять звезд", но и продемонстрировал самый высокий общий балл среди всех протестированных новинок, опередив таких сильных конкурентов, как Tesla Model 3 и Model Y. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Подробности

Mercedes CLA установил сверхвысокую планку в категории "Малый семейный автомобиль", получив следующие оценки:

  • Защита взрослых пассажиров: 94%;
    • Защита детей: 89%;
      • Безопасность уязвимых участников движения (пешеходов и велосипедистов): 93%;
        • Вспомогательные технологии безопасности: 85%.

          Ferrari 12Cilindri становится объектом инвестиций: первые экземпляры перепродают за $700 00012.01.26, 04:47 • 5952 просмотра

          Особое внимание эксперты обратили на "активный капот", который поднимается при столкновении, создавая амортизационную подушку для пешеходов, а также интеллектуальную систему торможения, распознающую велосипедистов даже в сложных городских условиях.

          Триумф над конкурентами

          Хотя Tesla Model 3 и Model Y также получили звание лучших в своих классах ("Большой семейный автомобиль" и "Малый внедорожник" соответственно), их средние баллы оказались несколько ниже показателей Mercedes.

          Генеральный секретарь Euro NCAP доктор Михиэль ван Ратинген отметил, что борьба была очень напряженной, однако Mercedes CLA удалось вырваться вперед благодаря совершенной системе защиты пассажиров.

          Двойной успех Mercedes

          Эта победа стала логическим продолжением успешного года для немецкого бренда. Ранее Mercedes CLA был назван "Автомобилем года 2026" в Европе, прервав 50-летнюю паузу компании в получении этой престижной награды. CLA идет по стопам E-Class, который возглавлял рейтинги безопасности в 2024 году, подтверждая реноме Mercedes как лидера в области инновационной защиты. 

          Определены победители премии "Автомобиль года в Северной Америке 2026"14.01.26, 20:59 • 3416 просмотров

