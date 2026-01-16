Mercedes CLA став найбезпечнішим автомобілем Європи 2025 року, обійшовши Tesla

Новий Mercedes-Benz CLA офіційно визнано найбезпечнішим автомобілем за результатами краш-тестів Euro NCAP 2025 року. Електричний седан німецької марки не лише отримав максимальні "п'ять зірок", а й продемонстрував найвищий загальний бал серед усіх протестованих новинок, випередивши таких сильних конкурентів, як Tesla Model 3 та Model Y. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Mercedes CLA встановив надвисоку планку в категорії "Малий сімейний автомобіль", отримавши такі оцінки:

Захист дорослих пасажирів: 94%;

Захист дітей: 89%;

Безпека вразливих учасників руху (пішоходів та велосипедистів): 93%;

Допоміжні технології безпеки: 85%.

Ferrari 12Cilindri стає об'єктом інвестицій: перші екземпляри перепродують за $700 000

Особливу увагу експерти звернули на "активний капот", який підійматися при зіткненні, створюючи амортизаційну подушку для пішоходів, а також інтелектуальну систему гальмування, що розпізнає велосипедистів навіть у складних міських умовах.

Тріумф над конкурентами

Хоча Tesla Model 3 та Model Y також отримали звання найкращих у своїх класах ("Великий сімейний автомобіль" та "Малий позашляховик" відповідно), їхні середні бали виявилися дещо нижчими за показники Mercedes.

Генеральний секретар Euro NCAP доктор Міхіель ван Ратінген зазначив, що боротьба була дуже напруженою, проте Mercedes CLA вдалося вирватися вперед завдяки досконалій системі захисту пасажирів.

Подвійний успіх Mercedes

Ця перемога стала логічним продовженням успішного року для німецького бренду. Раніше Mercedes CLA був названий "Автомобілем року 2026" у Європі, перервавши 50-річну паузу компанії в отриманні цієї престижної нагороди. CLA йде слідами E-Class, який очолював рейтинги безпеки у 2024 році, підтверджуючи реноме Mercedes як лідера в галузі інноваційного захисту.

Визначено переможців премії "Автомобіль року в Північній Америці 2026"