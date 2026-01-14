Определены победители премии "Автомобиль года в Северной Америке 2026"
Киев • УНН
На Североамериканском международном автосалоне в Детройте определили победителей премии "Автомобиль года в Северной Америке 2026". Главные награды получили Dodge Charger, Ford Maverick Lobo и Hyundai Palisade.
В среду утром в рамках Североамериканского международного автосалона в Детройте состоялась церемония награждения лучших автомобилей года. Победителей выбирало жюри, в состав которого вошли ведущие профильные журналисты из США и Канады. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Главные награды этого года распределились между американскими и южнокорейскими автопроизводителями:
- Автомобиль года: Dodge Charger.
- Грузовик года: Ford Maverick Lobo.
- Утилитарный автомобиль года: Hyundai Palisade.
Эксперты оценивали номинантов по ряду критериев, среди которых инновационность, дизайн, производительность, безопасность и удовольствие водителя от управления.
Финалисты и конкуренция
Нынешний список финалистов продемонстрировал сочетание традиционных двигателей внутреннего сгорания, гибридных технологий и электромобилей.
Ferrari 12Cilindri становится объектом инвестиций: первые экземпляры перепродают за $700 00012.01.26, 04:47 • 5460 просмотров
В категории легковых авто Dodge Charger обошел гибридное купе Honda Prelude и компактный Nissan Sentra. В сегменте грузовиков Ford Maverick Lobo опередил пикапы Ram 1500 Hemi и Ram 2500. В категории утилитарных транспортных средств Hyundai Palisade одержал победу в конкуренции с электрическими Lucid Gravity и Nissan Leaf.
Значение премии для рынка
Награды Североамериканской автомобильной премии считаются одними из самых престижных в отрасли. Они являются важным индикатором восприятия новых моделей профессиональным сообществом, на который ориентируются потенциальные покупатели при выборе транспортных средств.
Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж всего 10 единиц и пятикратная прижимная сила10.01.26, 03:01 • 13942 просмотра