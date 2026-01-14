$43.180.08
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Определены победители премии "Автомобиль года в Северной Америке 2026"

Киев • УНН

На Североамериканском международном автосалоне в Детройте определили победителей премии "Автомобиль года в Северной Америке 2026". Главные награды получили Dodge Charger, Ford Maverick Lobo и Hyundai Palisade.

Определены победители премии "Автомобиль года в Северной Америке 2026"
Фото: AP

В среду утром в рамках Североамериканского международного автосалона в Детройте состоялась церемония награждения лучших автомобилей года. Победителей выбирало жюри, в состав которого вошли ведущие профильные журналисты из США и Канады. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Главные награды этого года распределились между американскими и южнокорейскими автопроизводителями:

  • Автомобиль года: Dodge Charger.
    Dodge Charger Daytona RT EV
    Dodge Charger Daytona RT EV
    • Грузовик года: Ford Maverick Lobo.
      Ford Maverick Lobo
      Ford Maverick Lobo
      • Утилитарный автомобиль года: Hyundai Palisade.
        Hyundai Palisade LX3
        Hyundai Palisade LX3

        Эксперты оценивали номинантов по ряду критериев, среди которых инновационность, дизайн, производительность, безопасность и удовольствие водителя от управления.

        Финалисты и конкуренция

        Нынешний список финалистов продемонстрировал сочетание традиционных двигателей внутреннего сгорания, гибридных технологий и электромобилей.

        В категории легковых авто Dodge Charger обошел гибридное купе Honda Prelude и компактный Nissan Sentra. В сегменте грузовиков Ford Maverick Lobo опередил пикапы Ram 1500 Hemi и Ram 2500. В категории утилитарных транспортных средств Hyundai Palisade одержал победу в конкуренции с электрическими Lucid Gravity и Nissan Leaf.

        Значение премии для рынка

        Награды Североамериканской автомобильной премии считаются одними из самых престижных в отрасли. Они являются важным индикатором восприятия новых моделей профессиональным сообществом, на который ориентируются потенциальные покупатели при выборе транспортных средств. 

        Степан Гафтко

