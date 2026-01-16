Netflix стал эксклюзивной платформой для мировых кинорелизов Sony Pictures

Стриминговый гигант Netflix и Sony Pictures Entertainment объявили о заключении масштабного многолетнего соглашения о глобальной трансляции фильмов. Согласно договоренностям, Netflix получил эксклюзивные права на показ кинокартин Sony после их проката в кинотеатрах и релизов на платформах видео по запросу. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Netflix будет обладать эксклюзивным правом на трансляцию фильмов в течение первых 18 месяцев, после чего они станут доступны для Disney. Новая система начнет действовать уже в этом году на отдельных территориях, а полная доступность контента во всем мире ожидается в начале 2029 года.

Netflix готовит новое наличное предложение для приобретения Warner Bros. Discovery

Эта договоренность обеспечивает Sony гарантированную площадку для дистрибуции, тогда как Netflix получает стабильный поток высокобюджетного лицензионного контента на фоне планов компании приобрести активы Warner Bros. Discovery за 72 миллиарда долларов.

Финансовые условия сделки стороны не раскрывают. Сейчас Netflix уже имеет подобные права на контент Sony в США, Германии и Юго-Восточной Азии, однако новое соглашение делает это партнерство глобальным.

Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix