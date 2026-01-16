Netflix стал эксклюзивной платформой для мировых кинорелизов Sony Pictures

$43.180.08
50.320.20
ukenru
22:04 • 3558 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 15147 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 23797 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 56326 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 68456 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 37037 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 33669 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 52708 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 42267 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 44412 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Убийство Рене Гуди: Трамп угрожает применить военные силы из-за протестов против ICE в Миннесоте15 января, 17:06 • 3120 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 13317 просмотра
Правительство утвердило перечень предметов, с которыми запрещено находиться в школах15 января, 18:01 • 3378 просмотра
Федеральный суд Германии возложил вину за нападение на газопровод "Северный поток" на Украину - СМИ15 января, 18:25 • 3746 просмотра
Свириденко: Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года15 января, 19:58 • 4128 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 13331 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 46506 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 56326 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 68456 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 60611 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Джей Ди Вэнс
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 10036 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 22989 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 44741 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 78485 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 69421 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Дипломатка

Netflix стал эксклюзивной платформой для мировых кинорелизов Sony Pictures

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Netflix и Sony Pictures Entertainment заключили многолетнее соглашение о глобальной трансляции фильмов. Netflix получил эксклюзивные права на показ кинокартин Sony после их проката.

Netflix стал эксклюзивной платформой для мировых кинорелизов Sony Pictures

Стриминговый гигант Netflix и Sony Pictures Entertainment объявили о заключении масштабного многолетнего соглашения о глобальной трансляции фильмов. Согласно договоренностям, Netflix получил эксклюзивные права на показ кинокартин Sony после их проката в кинотеатрах и релизов на платформах видео по запросу. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Netflix будет обладать эксклюзивным правом на трансляцию фильмов в течение первых 18 месяцев, после чего они станут доступны для Disney. Новая система начнет действовать уже в этом году на отдельных территориях, а полная доступность контента во всем мире ожидается в начале 2029 года.

Netflix готовит новое наличное предложение для приобретения Warner Bros. Discovery14.01.26, 21:19 • 4688 просмотров

Эта договоренность обеспечивает Sony гарантированную площадку для дистрибуции, тогда как Netflix получает стабильный поток высокобюджетного лицензионного контента на фоне планов компании приобрести активы Warner Bros. Discovery за 72 миллиарда долларов.

Финансовые условия сделки стороны не раскрывают. Сейчас Netflix уже имеет подобные права на контент Sony в США, Германии и Юго-Восточной Азии, однако новое соглашение делает это партнерство глобальным. 

Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13.01.26, 17:09 • 44741 просмотр

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости МираТехнологии
Фильм
Reuters
Германия
Соединённые Штаты
Netflix