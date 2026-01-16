$43.180.08
22:04 • 2792 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 14097 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 22953 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 55334 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 67738 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 36820 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 33499 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 52562 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 42141 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 44250 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Netflix став ексклюзивною платформою для світових кінорелізів Sony Pictures

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Netflix та Sony Pictures Entertainment уклали багаторічну угоду про глобальну трансляцію фільмів. Netflix отримав ексклюзивні права на показ кінокартин Sony після їхнього прокату.

Netflix став ексклюзивною платформою для світових кінорелізів Sony Pictures

Стрімінговий гігант Netflix та Sony Pictures Entertainment оголосили про укладення масштабної багаторічної угоди про глобальну трансляцію фільмів. Згідно з домовленостями, Netflix отримав ексклюзивні права на показ кінокартин Sony після їхнього прокату в кінотеатрах та релізів на платформах відео на вимогу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Netflix володітиме ексклюзивним правом на трансляцію фільмів протягом перших 18 місяців, після чого вони стануть доступними для Disney. Нова система почне діяти вже цього року на окремих територіях, а повна доступність контенту в усьому світі очікується на початку 2029 року.

Netflix готує нову готівкову пропозицію для придбання Warner Bros. Discovery14.01.26, 21:19 • 4686 переглядiв

Ця домовленість забезпечує Sony гарантований майданчик для дистрибуції, тоді як Netflix отримує стабільний потік високобюджетного ліцензійного контенту на тлі планів компанії придбати активи Warner Bros. Discovery за 72 мільярди доларів.

Фінансові умови правочину сторони не розкривають. Наразі Netflix вже має подібні права на контент Sony у США, Німеччині та Південно-Східній Азії, проте нова угода робить це партнерство глобальним. 

Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13.01.26, 17:09 • 44621 перегляд

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Фільм
Reuters
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Netflix