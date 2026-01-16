Netflix став ексклюзивною платформою для світових кінорелізів Sony Pictures

Стрімінговий гігант Netflix та Sony Pictures Entertainment оголосили про укладення масштабної багаторічної угоди про глобальну трансляцію фільмів. Згідно з домовленостями, Netflix отримав ексклюзивні права на показ кінокартин Sony після їхнього прокату в кінотеатрах та релізів на платформах відео на вимогу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Netflix володітиме ексклюзивним правом на трансляцію фільмів протягом перших 18 місяців, після чого вони стануть доступними для Disney. Нова система почне діяти вже цього року на окремих територіях, а повна доступність контенту в усьому світі очікується на початку 2029 року.

Netflix готує нову готівкову пропозицію для придбання Warner Bros. Discovery

Ця домовленість забезпечує Sony гарантований майданчик для дистрибуції, тоді як Netflix отримує стабільний потік високобюджетного ліцензійного контенту на тлі планів компанії придбати активи Warner Bros. Discovery за 72 мільярди доларів.

Фінансові умови правочину сторони не розкривають. Наразі Netflix вже має подібні права на контент Sony у США, Німеччині та Південно-Східній Азії, проте нова угода робить це партнерство глобальним.

Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix