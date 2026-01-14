Netflix готує нову готівкову пропозицію для придбання Warner Bros. Discovery
Київ • УНН
Netflix планує змінити умови угоди щодо купівлі активів Warner Bros. Discovery, перейшовши до оплати виключно готівкою. Це прискорить процес продажу, який триває вже кілька місяців і стикається з опором регуляторів та конкурентів.
Компанія Netflix планує змінити умови угоди щодо купівлі активів Warner Bros. Discovery (WBD), перейшовши до оплати виключно готівкою. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів. Такий крок спрямований на прискорення процесу продажу, який триває вже кілька місяців і стикається з опором регуляторів та конкурентів. Про це пише УНН.
Деталі
Наразі Warner Bros. є об'єктом запеклої боротьби між Netflix та Paramount Skydance. Початкова пропозиція Netflix оцінювалася у 82,7 мільярда доларів (готівка плюс акції) за кіностудії та стрімінгові активи. Водночас Paramount пропонує 108,4 мільярда доларів готівкою за всю компанію, включаючи кабельні мережі.
Попри вищу ціну від Paramount, рада директорів WBD схиляється до угоди з Netflix. Керівництво Warner Bros. вважає пропозицію Paramount ризикованою через значну частку боргового фінансування та називає її "неадекватною".
Цінні активи та ризики
Об'єктом інтересу є величезна бібліотека контенту Warner Bros., що включає франшизи "Гаррі Поттер", "Гра престолів", "Друзі", всесвіт DC Comics, а також класику кінематографа.
Однак угода стикається з серйозними викликами:
- Судові позови: Paramount подала позов проти Warner Bros., вимагаючи деталей угоди з Netflix, та планує висунути своїх представників до ради директорів компанії.
- Політичний тиск: Законодавці США висловлюють занепокоєння, що подальша консолідація медіаринку призведе до зростання цін для споживачів.
- Штрафні санкції: Netflix погодився виплатити 5,8 мільярда доларів штрафу у разі блокування угоди регуляторами. Своєю чергою, WBD має сплатити 2,8 мільярда доларів, якщо відмовиться від домовленостей на користь іншого покупця.
Після оприлюднення інформації про нову пропозицію акції Netflix зросли на 1,02%, а папери Warner Bros. - на 1,62%. Представники Netflix відмовилися від офіційних коментарів, а Warner Bros. наразі не надали відповіді на запити преси.