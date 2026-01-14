Netflix готує нову готівкову пропозицію для придбання Warner Bros. Discovery

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17:38 • 4662 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 9872 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 10574 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 12427 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 13958 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 13004 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 13423 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 12091 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 19447 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
14 січня, 12:25 • 10422 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
0м/с
90%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Бої у Запорізькій області: влада оголосила обов'язкову евакуацію дітей з п'яти населених пунктів14 січня, 09:48 • 10783 перегляди
Федоров про стан справ у Міноборони: "2 мільйони українців у розшуку, 200 тисяч - у СЗЧ"14 січня, 11:20 • 3742 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 26141 перегляди
Верховна Рада продовжила загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів14 січня, 11:32 • 4486 перегляди
Влада має реальний механізм стягнення $300 млрд активів рф, але ігнорує його - Кулик14 січня, 12:31 • 10920 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 19441 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 26351 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 38978 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 53277 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 65926 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Денис Шмигаль
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Тегеран
Ірак
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 25596 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 60237 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 52724 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 57357 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 58640 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Bild

Netflix готує нову готівкову пропозицію для придбання Warner Bros. Discovery

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Netflix планує змінити умови угоди щодо купівлі активів Warner Bros. Discovery, перейшовши до оплати виключно готівкою. Це прискорить процес продажу, який триває вже кілька місяців і стикається з опором регуляторів та конкурентів.

Netflix готує нову готівкову пропозицію для придбання Warner Bros. Discovery

Компанія Netflix планує змінити умови угоди щодо купівлі активів Warner Bros. Discovery (WBD), перейшовши до оплати виключно готівкою. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів. Такий крок спрямований на прискорення процесу продажу, який триває вже кілька місяців і стикається з опором регуляторів та конкурентів. Про це пише УНН.

Деталі

Наразі Warner Bros. є об'єктом запеклої боротьби між Netflix та Paramount Skydance. Початкова пропозиція Netflix оцінювалася у 82,7 мільярда доларів (готівка плюс акції) за кіностудії та стрімінгові активи. Водночас Paramount пропонує 108,4 мільярда доларів готівкою за всю компанію, включаючи кабельні мережі.

Попри вищу ціну від Paramount, рада директорів WBD схиляється до угоди з Netflix. Керівництво Warner Bros. вважає пропозицію Paramount ризикованою через значну частку боргового фінансування та називає її "неадекватною".

Цінні активи та ризики

Об'єктом інтересу є величезна бібліотека контенту Warner Bros., що включає франшизи "Гаррі Поттер", "Гра престолів", "Друзі", всесвіт DC Comics, а також класику кінематографа.

Однак угода стикається з серйозними викликами:

  • Судові позови: Paramount подала позов проти Warner Bros., вимагаючи деталей угоди з Netflix, та планує висунути своїх представників до ради директорів компанії.
    • Політичний тиск: Законодавці США висловлюють занепокоєння, що подальша консолідація медіаринку призведе до зростання цін для споживачів.
      • Штрафні санкції: Netflix погодився виплатити 5,8 мільярда доларів штрафу у разі блокування угоди регуляторами. Своєю чергою, WBD має сплатити 2,8 мільярда доларів, якщо відмовиться від домовленостей на користь іншого покупця.

        Після оприлюднення інформації про нову пропозицію акції Netflix зросли на 1,02%, а папери Warner Bros. - на 1,62%. Представники Netflix відмовилися від офіційних коментарів, а Warner Bros. наразі не надали відповіді на запити преси. 

        Степан Гафтко

        ЕкономікаКультураНовини Світу
        Санкції
        Фільм
        Серіали
        Reuters
        Сполучені Штати Америки
        Netflix