17:38 • 4666 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29 • 9876 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42 • 10575 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14:56 • 12428 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 13959 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 13004 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 13423 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
14 января, 13:16 • 12092 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 19449 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
14 января, 12:25 • 10422 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
Netflix готовит новое наличное предложение для приобретения Warner Bros. Discovery

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Netflix планирует изменить условия сделки по покупке активов Warner Bros. Discovery, перейдя к оплате исключительно наличными. Это ускорит процесс продажи, который длится уже несколько месяцев и сталкивается с сопротивлением регуляторов и конкурентов.

Netflix готовит новое наличное предложение для приобретения Warner Bros. Discovery

Компания Netflix планирует изменить условия соглашения о покупке активов Warner Bros. Discovery (WBD), перейдя к оплате исключительно наличными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Такой шаг направлен на ускорение процесса продажи, который длится уже несколько месяцев и сталкивается с сопротивлением регуляторов и конкурентов. Об этом пишет УНН.

Детали

Сейчас Warner Bros. является объектом ожесточенной борьбы между Netflix и Paramount Skydance. Первоначальное предложение Netflix оценивалось в 82,7 миллиарда долларов (наличные плюс акции) за киностудии и стриминговые активы. В то же время Paramount предлагает 108,4 миллиарда долларов наличными за всю компанию, включая кабельные сети.

Несмотря на более высокую цену от Paramount, совет директоров WBD склоняется к сделке с Netflix. Руководство Warner Bros. считает предложение Paramount рискованным из-за значительной доли долгового финансирования и называет его "неадекватным".

Ценные активы и риски

Объектом интереса является огромная библиотека контента Warner Bros., включающая франшизы "Гарри Поттер", "Игра престолов", "Друзья", вселенную DC Comics, а также классику кинематографа.

Однако сделка сталкивается с серьезными вызовами:

  • Судебные иски: Paramount подала иск против Warner Bros., требуя деталей сделки с Netflix, и планирует выдвинуть своих представителей в совет директоров компании.
    • Политическое давление: Законодатели США выражают обеспокоенность, что дальнейшая консолидация медиарынка приведет к росту цен для потребителей.
      • Штрафные санкции: Netflix согласился выплатить 5,8 миллиарда долларов штрафа в случае блокировки сделки регуляторами. В свою очередь, WBD должна уплатить 2,8 миллиарда долларов, если откажется от договоренностей в пользу другого покупателя.

        После обнародования информации о новом предложении акции Netflix выросли на 1,02%, а бумаги Warner Bros. - на 1,62%. Представители Netflix отказались от официальных комментариев, а Warner Bros. пока не предоставили ответа на запросы прессы. 

        Степан Гафтко

        ЭкономикаКультураНовости Мира
        Санкции
        Фильм
        Сериал
        Reuters
        Соединённые Штаты
        Netflix