Netflix готовит новое наличное предложение для приобретения Warner Bros. Discovery
Киев • УНН
Netflix планирует изменить условия сделки по покупке активов Warner Bros. Discovery, перейдя к оплате исключительно наличными. Это ускорит процесс продажи, который длится уже несколько месяцев и сталкивается с сопротивлением регуляторов и конкурентов.
Компания Netflix планирует изменить условия соглашения о покупке активов Warner Bros. Discovery (WBD), перейдя к оплате исключительно наличными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Такой шаг направлен на ускорение процесса продажи, который длится уже несколько месяцев и сталкивается с сопротивлением регуляторов и конкурентов. Об этом пишет УНН.
Детали
Сейчас Warner Bros. является объектом ожесточенной борьбы между Netflix и Paramount Skydance. Первоначальное предложение Netflix оценивалось в 82,7 миллиарда долларов (наличные плюс акции) за киностудии и стриминговые активы. В то же время Paramount предлагает 108,4 миллиарда долларов наличными за всю компанию, включая кабельные сети.
Несмотря на более высокую цену от Paramount, совет директоров WBD склоняется к сделке с Netflix. Руководство Warner Bros. считает предложение Paramount рискованным из-за значительной доли долгового финансирования и называет его "неадекватным".
Ценные активы и риски
Объектом интереса является огромная библиотека контента Warner Bros., включающая франшизы "Гарри Поттер", "Игра престолов", "Друзья", вселенную DC Comics, а также классику кинематографа.
Однако сделка сталкивается с серьезными вызовами:
- Судебные иски: Paramount подала иск против Warner Bros., требуя деталей сделки с Netflix, и планирует выдвинуть своих представителей в совет директоров компании.
- Политическое давление: Законодатели США выражают обеспокоенность, что дальнейшая консолидация медиарынка приведет к росту цен для потребителей.
- Штрафные санкции: Netflix согласился выплатить 5,8 миллиарда долларов штрафа в случае блокировки сделки регуляторами. В свою очередь, WBD должна уплатить 2,8 миллиарда долларов, если откажется от договоренностей в пользу другого покупателя.
После обнародования информации о новом предложении акции Netflix выросли на 1,02%, а бумаги Warner Bros. - на 1,62%. Представители Netflix отказались от официальных комментариев, а Warner Bros. пока не предоставили ответа на запросы прессы.