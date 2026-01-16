$43.180.08
В пещерах Саудовской Аравии обнаружили уникальные мумии гепардов

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Ученые нашли мумифицированные останки гепардов в пещерах вблизи города Арар, что свидетельствует об их распространении в регионе от 130 до 1800 лет назад. Сохранение тел произошло благодаря уникальному микроклимату пещер.

В пещерах Саудовской Аравии обнаружили уникальные мумии гепардов
Фото: AP

Ученые наткнулись на необычайную находку на севере Саудовской Аравии: в пещерах близ города Арар найдены мумифицированные останки гепардов. Исследование, опубликованное в журнале "Communications Earth and Environment", раскрывает детали о популяциях этих хищников, обитавших в регионе от 130 до 1800 лет назад. Об этом пишет УНН.

Детали

Исследователи раскопали семь мумий и кости еще 54 гепардов. Тела сохранились благодаря специфическому микроклимату пещер - стабильной температуре и низкой влажности, что предотвратило разложение. Мумии имеют сохранившиеся ткани, хотя внешне напоминают "высохшую шелуху".

Это то, чего я никогда раньше не видела

- прокомментировала находку Джоан Мадурелл-Малапейра из Университета Флоренции.

Сохранение крупных млекопитающих в таком состоянии является редким явлением, поскольку обычно туши уничтожают падальщики.

Тайны пещерного логова

Ученые пока не имеют однозначного ответа, почему именно в этих пещерах сосредоточилось такое большое количество животных. Существует гипотеза, что это место служило многолетним логовом, где самки рожали и выращивали детенышей на протяжении многих поколений.

Символ любви сквозь тысячелетия: в Болгарии нашли золотое римское кольцо верности, возрастом более 2 тысяч лет12.01.26, 04:18 • 5408 просмотров

Ахмед Буг из Национального центра дикой природы Саудовской Аравии назвал находку "абсолютно беспрецедентной". Она подтверждает, что гепарды были распространены на Аравийском полуострове значительно дольше, чем считалось ранее. 

В Техасе после десятилетий поисков нашли утраченную испанскую миссию 18 века12.01.26, 09:08 • 5394 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Животные
Саудовская Аравия