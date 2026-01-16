В пещерах Саудовской Аравии обнаружили уникальные мумии гепардов

Фото: AP

Ученые наткнулись на необычайную находку на севере Саудовской Аравии: в пещерах близ города Арар найдены мумифицированные останки гепардов. Исследование, опубликованное в журнале "Communications Earth and Environment", раскрывает детали о популяциях этих хищников, обитавших в регионе от 130 до 1800 лет назад. Об этом пишет УНН.

Детали

Исследователи раскопали семь мумий и кости еще 54 гепардов. Тела сохранились благодаря специфическому микроклимату пещер - стабильной температуре и низкой влажности, что предотвратило разложение. Мумии имеют сохранившиеся ткани, хотя внешне напоминают "высохшую шелуху".

Это то, чего я никогда раньше не видела - прокомментировала находку Джоан Мадурелл-Малапейра из Университета Флоренции.

Сохранение крупных млекопитающих в таком состоянии является редким явлением, поскольку обычно туши уничтожают падальщики.

Тайны пещерного логова

Ученые пока не имеют однозначного ответа, почему именно в этих пещерах сосредоточилось такое большое количество животных. Существует гипотеза, что это место служило многолетним логовом, где самки рожали и выращивали детенышей на протяжении многих поколений.

Ахмед Буг из Национального центра дикой природы Саудовской Аравии назвал находку "абсолютно беспрецедентной". Она подтверждает, что гепарды были распространены на Аравийском полуострове значительно дольше, чем считалось ранее.

