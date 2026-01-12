Символ любви сквозь тысячелетия: в Болгарии нашли золотое римское кольцо верности, возрастом более 2 тысяч лет

Археологические раскопки в древней Бононии (современный город Видин, Болгария) завершились сенсационной находкой. В конце сезона 2025 года на глубине почти шести метров было обнаружено массивное золотое кольцо верности весом 23,63 грамма. Артефакт датируется концом II - началом III века нашей эры и является уникальным образцом римских брачных традиций. Об этом сообщает Arkeonews, пишет УНН.

Детали

Руководитель экспедиции, доцент Здравко Димитров, идентифицировал находку как римское обручальное кольцо супружеской верности. На овальном золотом безеле кольца выгравировано изображение супружеской пары, что в римской культуре символизировало партнерство и пожизненные обязательства. Кольцо украшено изысканными параллельными канавками - техникой, характерной для высококачественных ювелирных изделий того времени.

Эксперты предполагают, что кольцо изготовили местные мастера в Ратиарии (современный Арчар) - крупном римском экономическом центре вблизи Дуная. Такие золотые украшения обычно принадлежали женщинам и указывали не только на эмоциональную преданность, но и на официальный законный статус жены в римском обществе.

Стратегическое значение Бононии

Бонония, где был найден артефакт, в свое время прошла путь от военного форпоста до процветающего гражданского города в провинции Мезия Верхняя. Расположение на Дунайском лимесе делало город ключевым узлом для торговли и военной логистики Римской империи.

Найденное кольцо стало одним из важнейших доказательств высокого уровня жизни и развития гражданской культуры в регионе во время расцвета империи. Сейчас археологи готовят находку к детальному лабораторному анализу и дальнейшей экспозиции.

