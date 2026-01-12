Символ любви сквозь тысячелетия: в Болгарии нашли золотое римское кольцо верности, возрастом более 2 тысяч лет

$42.990.00
11 января, 18:21 • 10964 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 18077 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 19327 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 20949 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 37994 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 29668 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 33414 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 43557 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 67839 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 45038 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 09:33 • 37996 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 58334 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 106675 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 133126 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 102262 просмотра
Символ любви сквозь тысячелетия: в Болгарии нашли золотое римское кольцо верности, возрастом более 2 тысяч лет

Киев • УНН

 • 0 просмотра

На раскопках в Бононии (современный Видин) обнаружили золотое кольцо верности весом 23,63 грамма, датированное концом II – началом III века нашей эры. Артефакт с изображением супружеской пары символизировал партнерство и пожизненные обязательства в римской культуре.

Символ любви сквозь тысячелетия: в Болгарии нашли золотое римское кольцо верности, возрастом более 2 тысяч лет

Археологические раскопки в древней Бононии (современный город Видин, Болгария) завершились сенсационной находкой. В конце сезона 2025 года на глубине почти шести метров было обнаружено массивное золотое кольцо верности весом 23,63 грамма. Артефакт датируется концом II - началом III века нашей эры и является уникальным образцом римских брачных традиций. Об этом сообщает Arkeonews, пишет УНН.

Детали

Руководитель экспедиции, доцент Здравко Димитров, идентифицировал находку как римское обручальное кольцо супружеской верности. На овальном золотом безеле кольца выгравировано изображение супружеской пары, что в римской культуре символизировало партнерство и пожизненные обязательства. Кольцо украшено изысканными параллельными канавками - техникой, характерной для высококачественных ювелирных изделий того времени.

В Венгрии нашли 1100-летние захоронения элитных воинов с изысканным оружием06.01.26, 16:31 • 5005 просмотров

Эксперты предполагают, что кольцо изготовили местные мастера в Ратиарии (современный Арчар) - крупном римском экономическом центре вблизи Дуная. Такие золотые украшения обычно принадлежали женщинам и указывали не только на эмоциональную преданность, но и на официальный законный статус жены в римском обществе.

Стратегическое значение Бононии

Бонония, где был найден артефакт, в свое время прошла путь от военного форпоста до процветающего гражданского города в провинции Мезия Верхняя. Расположение на Дунайском лимесе делало город ключевым узлом для торговли и военной логистики Римской империи.

Найденное кольцо стало одним из важнейших доказательств высокого уровня жизни и развития гражданской культуры в регионе во время расцвета империи. Сейчас археологи готовят находку к детальному лабораторному анализу и дальнейшей экспозиции. 

Археологи нашли 5000-летнюю крепость в Испании: секрет эпохи Древнего Рима потряс исследователей31.12.25, 12:38 • 5744 просмотра

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Золото
Брак
Дунай
Болгария