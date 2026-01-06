В Венгрии нашли 1100-летние захоронения элитных воинов с изысканным оружием

$42.420.13
49.510.07
ukenru
11:59 • 12767 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 20790 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
09:58 • 33562 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
08:46 • 52366 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 50715 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 73524 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 137034 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 56914 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 54934 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 48123 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
0.8м/с
93%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Таиланд снова обвиняет Камбоджу в нарушении режима прекращения огня6 января, 05:19 • 36869 просмотра
"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле6 января, 08:04 • 42425 просмотра
США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist09:19 • 38029 просмотра
Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°11:20 • 53952 просмотра
Китай ответил на заявление Венесуэлы по Украине, подтвердив свою позицию13:29 • 19565 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались11:35 • 15466 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 58811 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 137034 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 83592 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 146282 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Метте Фредериксен
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Париж
Венесуэла
Франция
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что «хотела бы» снять перезапуск «Сумерек»12:31 • 6396 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 32538 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 76239 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 69083 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 64279 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ЧатГПТ
Financial Times
Фильм

В Венгрии нашли 1100-летние захоронения элитных воинов с изысканным оружием

Киев • УНН

 • 274 просмотра

В Венгрии обнаружили захоронения трех элитных воинов, которым около 1100 лет, ДНК-анализ подтвердил их отцовское родство. Мужчины были похоронены в 920-х или 930-х годах, предположительно, после участия в военных кампаниях в Италии.

В Венгрии нашли 1100-летние захоронения элитных воинов с изысканным оружием
Фото: www.livescience.com

В Венгрии археологи обнаружили захоронение трех элитных воинов, которым около 1100 лет. Анализ ДНК показал, что все трое были родственниками по отцовской линии. Об этом сообщает Live Science, передает УНН.

Подробности

Захоронения обнаружили вблизи села Акасто, примерно в 92 километрах к юго-востоку от Будапешта. Их нашли волонтеры программы общественной археологии музея Катона Йожефа, а раскопки проводила команда волонтеров и специалистов под руководством руководителя археологического отдела музея Вильгельма Габора.

Все трое мужчин были похоронены в 920-х или 930-х годах. Всего в трех захоронениях была найдена 81 монета. Большинство из них происходят из северной Италии и датируются правлением Беренгара (888–924), короля, который правил частью Италии и был правнуком Карла Великого. В то время венгры образовали королевство в Венгрии, а воины из королевства участвовали в военных кампаниях на севере Италии. Возможно, воины из захоронений получили монеты во время этих кампаний, сказали археологи

- говорится в издании.

Анализ ДНК показал, что все трое воинов были родственниками, а один из них, вероятно, был отцом или братом воина-подростка. Один мужчина умер в возрасте 30–35 лет, двое других в 17-18 и 15-16 лет.

Как утверждает издание, исследование свидетельствует, что рацион воинов был богат животным белком. Археологи отмечают, что по характеру захоронений "можно утверждать, что здесь была похоронена элитная группа воинов, вероятно, члены военного руководства".

В настоящее время исследования продолжаются. Археологи продолжают изучать захоронения, чтобы узнать больше о личностях воинов и обстоятельствах их смерти, которые пока остаются неизвестными.

Напомним

На юге Испании обнаружили крепость позднего неолита возрастом 5000 лет, построенную около 3000 года до нашей эры. Внутри сооружения нашли тело римского солдата, похороненного через 2500 лет после ее основания.

Алла Киосак

КультураНовости Мира
Село
Животные
Италия
Испания
Венгрия
Будапешт