В Венгрии нашли 1100-летние захоронения элитных воинов с изысканным оружием

Фото: www.livescience.com

В Венгрии археологи обнаружили захоронение трех элитных воинов, которым около 1100 лет. Анализ ДНК показал, что все трое были родственниками по отцовской линии. Об этом сообщает Live Science, передает УНН.

Подробности

Захоронения обнаружили вблизи села Акасто, примерно в 92 километрах к юго-востоку от Будапешта. Их нашли волонтеры программы общественной археологии музея Катона Йожефа, а раскопки проводила команда волонтеров и специалистов под руководством руководителя археологического отдела музея Вильгельма Габора.

Все трое мужчин были похоронены в 920-х или 930-х годах. Всего в трех захоронениях была найдена 81 монета. Большинство из них происходят из северной Италии и датируются правлением Беренгара (888–924), короля, который правил частью Италии и был правнуком Карла Великого. В то время венгры образовали королевство в Венгрии, а воины из королевства участвовали в военных кампаниях на севере Италии. Возможно, воины из захоронений получили монеты во время этих кампаний, сказали археологи - говорится в издании.

Анализ ДНК показал, что все трое воинов были родственниками, а один из них, вероятно, был отцом или братом воина-подростка. Один мужчина умер в возрасте 30–35 лет, двое других в 17-18 и 15-16 лет.

Как утверждает издание, исследование свидетельствует, что рацион воинов был богат животным белком. Археологи отмечают, что по характеру захоронений "можно утверждать, что здесь была похоронена элитная группа воинов, вероятно, члены военного руководства".

В настоящее время исследования продолжаются. Археологи продолжают изучать захоронения, чтобы узнать больше о личностях воинов и обстоятельствах их смерти, которые пока остаются неизвестными.

Напомним

