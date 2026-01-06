$42.420.13
49.510.07
ukenru
11:59 • 12168 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 19569 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58 • 33083 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46 • 51769 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 50469 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 73341 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 136694 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 56854 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 54872 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 48079 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

В Угорщині знайшли 1100-річні поховання елітних воїнів із вишуканою зброєю

Київ • УНН

 • 28 перегляди

В Угорщині виявили поховання трьох елітних воїнів, яким близько 1100 років, ДНК-аналіз підтвердив їхнє батьківське споріднення. Чоловіки були поховані в 920-х або 930-х роках, імовірно, після участі у військових кампаніях в Італії.

В Угорщині знайшли 1100-річні поховання елітних воїнів із вишуканою зброєю
Фото: www.livescience.com

В Угорщині археологи виявили поховання трьох елітних воїнів, яким близько 1100 років. Аналіз ДНК показав, що всі троє були родичами по батьківській лінії. Про це повідомляє Live Science, передає УНН.

Деталі

Поховання виявили поблизу села Акасто, приблизно за 92 кілометри на південний схід від Будапешта. Їх знайшли волонтери програми громадської археології музею Катона Йожефа, а розкопки проводила команда волонтерів і фахівців під керівництвом керівника археологічного відділу музею Вільгельма Габора.

Усіх трьох чоловіків було поховано в 920-х або 930-х роках. Загалом у трьох похованнях було знайдено 81 монету. Більшість з них походять з північної Італії та датуються правлінням Беренгара (888–924), короля, який правив частиною Італії та був правнуком Карла Великого. У той час угорці утворили королівство в Угорщині, а воїни з королівства брали участь у військових кампаніях на півночі Італії. Можливо, воїни з поховань отримали монети під час цих кампаній, сказали археологи

- йдеться у виданні.

Аналіз ДНК показав, що всі троє воїнів були родичами, а один із них, імовірно, був батьком або братом воїна-підлітка. Один чоловік помер у віці 30–35 років, двоє інших у 17-18 та 15-16 років.

Як стверджує видання, дослідження свідчить, що раціон воїнів був багатий на тваринний білок. Археологи зазначають, що за характером поховань "можна стверджувати, що тут була похована елітна група воїнів, ймовірно, члени військового керівництва".

Наразі дослідження тривають. Археологи продовжують вивчати поховання, щоб дізнатися більше про особи воїнів і обставини їхньої смерті, які поки залишаються невідомими.

Нагадаємо

На півдні Іспанії виявили фортецю пізнього неоліту віком 5000 років, побудовану близько 3000 року до нашої ери. Всередині споруди знайшли тіло римського солдата, похованого через 2500 років після її заснування.

Алла Кіосак

КультураНовини Світу
