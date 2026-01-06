В Угорщині знайшли 1100-річні поховання елітних воїнів із вишуканою зброєю

Фото: www.livescience.com

В Угорщині археологи виявили поховання трьох елітних воїнів, яким близько 1100 років. Аналіз ДНК показав, що всі троє були родичами по батьківській лінії. Про це повідомляє Live Science, передає УНН.

Деталі

Поховання виявили поблизу села Акасто, приблизно за 92 кілометри на південний схід від Будапешта. Їх знайшли волонтери програми громадської археології музею Катона Йожефа, а розкопки проводила команда волонтерів і фахівців під керівництвом керівника археологічного відділу музею Вільгельма Габора.

Усіх трьох чоловіків було поховано в 920-х або 930-х роках. Загалом у трьох похованнях було знайдено 81 монету. Більшість з них походять з північної Італії та датуються правлінням Беренгара (888–924), короля, який правив частиною Італії та був правнуком Карла Великого. У той час угорці утворили королівство в Угорщині, а воїни з королівства брали участь у військових кампаніях на півночі Італії. Можливо, воїни з поховань отримали монети під час цих кампаній, сказали археологи - йдеться у виданні.

Аналіз ДНК показав, що всі троє воїнів були родичами, а один із них, імовірно, був батьком або братом воїна-підлітка. Один чоловік помер у віці 30–35 років, двоє інших у 17-18 та 15-16 років.

Як стверджує видання, дослідження свідчить, що раціон воїнів був багатий на тваринний білок. Археологи зазначають, що за характером поховань "можна стверджувати, що тут була похована елітна група воїнів, ймовірно, члени військового керівництва".

Наразі дослідження тривають. Археологи продовжують вивчати поховання, щоб дізнатися більше про особи воїнів і обставини їхньої смерті, які поки залишаються невідомими.

