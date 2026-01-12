В Техасе после десятилетий поисков нашли утраченную испанскую миссию 18 века
Археологи и студенты Техасского технологического университета обнаружили останки испанской миссии 18 века в округе Джексон, Техас. Это открытие заполняет пробел в исторических записях раннего Техаса.
На юго-востоке Техаса археологи и студенты Техасского технологического университета (TTU) обнаружили останки, принадлежащие Mission Nuestra Señora del Espíritu Santo (Миссии Богоматери Святого Духа), заброшенному поселению XVIII века в округе Джексон. Об этом сообщает Fox News, пишет УНН.
Таким образом археологи обнаружили доказательства существования исчезнувшего места. В Университете подчеркнули, что оно "заполняет давний пробел в исторических записях раннего Техаса".
Руководитель раскопок Тамра Уолтер, доцент кафедры археологии в TTU, рассказала, что ее команда нашла многочисленные артефакты во время раскопок. Они нашли свинцовую дробь и литник, поставлявшиеся из шахт в Бока-де-Леонес в мексиканском штате Нуэво-Леон. Также нашли гвозди с головками роз, части медного чайника. Команда также нашла керамику, обожженную глину и мазок из глиняных хижин того времени, а также латунные торговые кольца, часть ножниц и "несколько пока неидентифицированных предметов".
Миссия была связана с испанским фортом Пресидио Ла Байя и фортом Сен-Луис, колонией, основанной французским исследователем Рене-Робером Кавелье. Это были времена, когда Испания пыталась установить контроль над регионом.
Религиозное поселение существовало лишь с 1721 по 1725 годы. Профессор сказала, что одной из главных причин его раннего упадка были трудности с коренными американцами, которые не хотели работать на миссии. Сложной была местная среда – жарко, местность была полна комаров, а в соседнем ручье жили аллигаторы. Погода в сочетании с трудностями выживания в глиняных хижинах заставили миссионеров переехать на запад в Голиад, штат Техас, чтобы создать новое место.
Особенными останки миссии делает их редкость. Миссия Эспириту-Санто была "одной из самых древних окончательно найденных испанских миссий в Техасе
Она добавила, что раскопки "помогают получить редкий, нетронутый снимок повседневной жизни на испанской границе в начале 18 века". Она отметила, что события, которые здесь разворачивались, помогли изменить ход истории Техаса.
