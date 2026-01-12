У Техасі після десятиліть пошуків знайшли втрачену іспанську місію 18 століття

$42.990.00
50.180.00
ukenru
05:16 • 10046 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 19041 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 28175 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 26721 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 26821 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 49084 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 34963 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 34792 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 44739 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 70418 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
2м/с
88%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Урсула фон дер Ляєн: росія має довести готовність до миру після узгодження плану гарантій для України11 січня, 22:25 • 7232 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 11512 перегляди
Зростання азійських фондових ринків вслід за США та нафтове ралі: огляд на 12 січня від BloombergPhoto12 січня, 00:00 • 10667 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 10832 перегляди
Аграрний сектор Херсонщини під ручним контролем гауляйтера сальдо: ЦНС викрив корупційну схему окупантів02:10 • 5066 перегляди
Публікації
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 49084 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 62736 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 111098 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 137451 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 106542 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джером Пауелл
Володимир Зеленський
Джон Гілі
Віталій Кличко
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Венесуела
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 10937 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 11627 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 23866 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 26434 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 82306 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Фільм
Опалення

У Техасі після десятиліть пошуків знайшли втрачену іспанську місію 18 століття

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Археологи та студенти Техаського технологічного університету виявили останки іспанської місії 18 століття в окрузі Джексон, Техас. Це відкриття заповнює прогалину в історичних записах раннього Техасу.

У Техасі після десятиліть пошуків знайшли втрачену іспанську місію 18 століття

У південному сході Техасу археологи та студенти Техаського технологічного університету (TTU) виявили останки, що належать Mission Nuestra Señora del Espíritu Santo (Місії Богоматері Святого Духа), покинутому поселенні XVIII століття в окрузі Джексон. Про це повідомляє Fox News, пише УНН.

Деталі

Таким чином археологи виявили докази існування зниклого місця. В Університеті наголосили, що воно "заповнює давню прогалину в історичних записах раннього Техасу".

Керівник розкопок Тамра Волтер, доцент кафедри археології в TTU, розповіла, що її команда знайшла численні артефакти під час розкопок. Вони знайшли свинцевий дріб та литник, що постачалися з шахт у Бока-де-Леонес в мексиканському штаті Нуево-Леон. Також знайшли цвяхи з головками троянд, частини мідного чайника. Команда також знайшла кераміку, обпалену глину та мазок з глиняних хатин того часу, а також латунні торгові кільця, частину ножиць та "кілька поки що неідентифікованих предметів".

Місія була пов'язана з іспанським фортом Пресідіо Ла Баїя та фортом Сен-Луїс, колонією, заснованою французьким дослідником Рене-Робером Кавельє. Це були часи, коли Іспанія намагалася встановити контроль над регіоном.

Археологи знайшли 5000-річну фортецю в Іспанії: секрет епохи Давнього Риму приголомшив дослідників31.12.25, 12:38 • 5760 переглядiв

Релігійне поселення існувало лише з 1721 по 1725 роки. Професорка сказав, що однією з головних причин його раннього занепаду були труднощі із корінними американцями, які не хотіли працювати на місії. Складним було місцеве середовище - спекотно, місцевість була повна комарів, а в сусідньому струмку жили алігатори. Погода в поєднанні з труднощами виживання в глиняних хатинах змусили місіонерів переїхати на захід до Голіада, штат Техас, щоб створити нове місце.

Особливими рештки місії робить їхня рідкість. Місія Еспіріту-Санто була "однією з найдавніших остаточно знайдених іспанських місій у Техасі

- сказала Волтер.

Вона додала, що розкопки "допомагають отримати рідкісний, непорушений знімок повсякденного життя на іспанському кордоні на початку 18 століття". Вона зазначила, що події, що тут розгорталися, допомогли змінити хід історії Техасу.

Вчені з’ясували, коли й якими шляхами люди вперше заселили Австралію та Нову Гвінею26.12.25, 09:20 • 4030 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Тварини
Сутички
Fox News
Мексика
Техас