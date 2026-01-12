У Техасі після десятиліть пошуків знайшли втрачену іспанську місію 18 століття

У південному сході Техасу археологи та студенти Техаського технологічного університету (TTU) виявили останки, що належать Mission Nuestra Señora del Espíritu Santo (Місії Богоматері Святого Духа), покинутому поселенні XVIII століття в окрузі Джексон. Про це повідомляє Fox News, пише УНН.

Деталі

Таким чином археологи виявили докази існування зниклого місця. В Університеті наголосили, що воно "заповнює давню прогалину в історичних записах раннього Техасу".

Керівник розкопок Тамра Волтер, доцент кафедри археології в TTU, розповіла, що її команда знайшла численні артефакти під час розкопок. Вони знайшли свинцевий дріб та литник, що постачалися з шахт у Бока-де-Леонес в мексиканському штаті Нуево-Леон. Також знайшли цвяхи з головками троянд, частини мідного чайника. Команда також знайшла кераміку, обпалену глину та мазок з глиняних хатин того часу, а також латунні торгові кільця, частину ножиць та "кілька поки що неідентифікованих предметів".

Місія була пов'язана з іспанським фортом Пресідіо Ла Баїя та фортом Сен-Луїс, колонією, заснованою французьким дослідником Рене-Робером Кавельє. Це були часи, коли Іспанія намагалася встановити контроль над регіоном.

Релігійне поселення існувало лише з 1721 по 1725 роки. Професорка сказав, що однією з головних причин його раннього занепаду були труднощі із корінними американцями, які не хотіли працювати на місії. Складним було місцеве середовище - спекотно, місцевість була повна комарів, а в сусідньому струмку жили алігатори. Погода в поєднанні з труднощами виживання в глиняних хатинах змусили місіонерів переїхати на захід до Голіада, штат Техас, щоб створити нове місце.

Особливими рештки місії робить їхня рідкість. Місія Еспіріту-Санто була "однією з найдавніших остаточно знайдених іспанських місій у Техасі - сказала Волтер.

Вона додала, що розкопки "допомагають отримати рідкісний, непорушений знімок повсякденного життя на іспанському кордоні на початку 18 століття". Вона зазначила, що події, що тут розгорталися, допомогли змінити хід історії Техасу.

