Ученые выяснили, когда и какими путями люди впервые заселили Австралию и Новую Гвинею

Сотрудничество между Исследовательской группой по археогенетике Университета Хаддерсфилда и Центром морской археологии Университета Саутгемптона позволило прояснить первое заселение Новой Гвинеи и Австралии современными людьми, Homo sapiens, уточнив наше понимание истоков мореплавания и морской мобильности. Об этом сообщает Phys.org, пишет УНН.

Детали

Во время последнего ледникового периода, когда уровень моря был значительно ниже, чем сегодня, Новая Гвинея и Австралия были частями единого суходола, известного как Сахул. Известно, что этот вид, Homo sapiens, эволюционировал в Африке, но долгое время велись дискуссии как относительно времени первого заселения Сахула, так и относительно маршрутов, по которым люди впервые добрались до этого суперконтинента.

Новое исследование проливает свет на миграцию

Новое исследование — совместная работа археогенетиков, археологов, наук о Земле и океанографов, опубликованная в журнале Science Advances, — пролило свет на вопрос кто, где и когда осуществил эту раннюю морскую миграцию.

Известно, что предки жителей Новой Гвинеи и аборигенов Австралии обитали на Сахуле в течение десятков тысяч лет, и многие аборигены Австралии считают, что они всегда жили на своей земле. Однако для западных ученых и археологов детали глобального расселения людей оставались спорными. Существуют две основные точки зрения относительно времени заселения: "длинная хронология", которая предполагает первое заселение около 60 000 лет назад (60 тыс. лет), и "короткая хронология", отстаивающая первое прибытие примерно 45–50 тыс. лет назад.

Междисциплинарная команда, в которую вошли коллеги из Университета Минью в Португалии, Университета Ла Троб в Австралии и Оксфордского университета, изначально сосредоточилась на геномах митохондриальной ДНК (мтДНК) человека, чтобы ответить на этот вопрос. мтДНК содержится в митохондриях — "энергетических станциях" наших клеток, которые расположены вне ядра клетки, где хранится остальная ДНК. В результате она наследуется только по материнской линии, а различия в последовательностях мтДНК между людьми можно использовать для чрезвычайно детального воссоздания материнской генеалогии.

Генетический анализ и миграционные маршруты

Команда проанализировала почти 2 500 геномов мтДНК аборигенов Австралии, жителей Новой Гвинеи, а также людей из западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии. На основе этих данных они построили генеалогическое древо и исследовали, как линии в этом древе распределяются между различными популяциями. Вся ДНК постепенно изменяется со временем, и исследователи использовали скорость этих изменений — так называемые "молекулярные часы" — для датирования линий из каждого региона.

Точность этих часов проверили, сравнив с островами с известными датами заселения в отдаленной части Тихого океана — данные из недавней статьи в Scientific Reports, подготовленной подобной междисциплинарной командой с участием профессоров Ричардса и Фарр и под руководством доктора Педру Соареша из Университета Минью.

Современные люди, Homo sapiens, эволюционировали в Африке, и мтДНК четко показывает, что из Африки произошла только одна главная успешная миграция современных людей, которую команда датировала примерно 70 000 лет назад. Исследователи также обнаружили, что древнейшие линии, присущие аборигенам Австралии, жителям Новой Гвинеи или обеим группам, но не встречающиеся больше нигде, датируются примерно 60 000 лет назад, что решительно поддерживает "длинную хронологию".

Происхождение древнейших линий можно проследить до Юго-Восточной Азии. Команда установила, что хотя большинство из них происходит из северных районов Юго-Восточной Азии — северной Индонезии и Филиппин, — значительное меньшинство берет начало в более южных регионах: южной Индонезии, Малайзии и Индокитае. Это свидетельствует о существовании по меньшей мере двух различных путей расселения в Сахул. При этом линии северного маршрута распространились по всей Новой Гвинее и Австралии, тогда как линии южного маршрута ограничились лишь югом Австралии. Оба набора линий датируются примерно одним и тем же временем прибытия.

Наконец, команда проверила результаты с помощью детального переосмысления данных Y-хромосомы (которая наследуется по мужской линии) и общегеномных данных (наследуются по обеим линиям), а также археологических, палеогеографических и экологических свидетельств, чтобы охватить весь спектр имеющихся доказательств.

Вызовы и значение результатов

Ученые подчеркивают, что эти результаты были получены путем анализа современного разнообразия мтДНК и реконструкции событий в прошлом. В последние годы древняя ДНК (aDNA) стала чрезвычайно ценным источником прямой информации о нашем прошлом. Однако, к сожалению, ДНК редко сохраняется в человеческих останках из тропических регионов.

В сотрудничестве с лабораторией aDNA в Гарварде команда все же получила ДНК из одного археологического образца индонезийской железной эпохи. Это указало на древние "обратные" миграции на запад — из Новой Гвинеи обратно в Индонезию, но этот образец был слишком поздним, чтобы дать информацию о первом заселении.

Несмотря на это, работа имеет особое значение, ведь хотя новые генетические результаты хорошо согласуются с археологической и палеоэкологической картиной, в последние годы многие генетики двигались в противоположном направлении — к "короткой хронологии".

Этот аргумент основывается на повторном датировании, с использованием другого типа генетических часов, времени, когда архаичные неандертальцы встретились и скрещивались на Ближнем Востоке с предками современных неафриканцев — в результате чего все они сегодня имеют около 2% неандертальской ДНК. Некоторые недавние результаты предполагают, что это произошло значительно позже, чем считалось ранее — менее чем 50 000 лет назад. Поскольку все неафриканцы, кажется, разделяют это происхождение, то в случае правильности такой даты потомки современных жителей Новой Гвинеи и аборигенов Австралии могли бы прибыть только после этого времени.

Однако существуют археологические и ископаемые свидетельства присутствия современных людей в Юго-Восточной Азии и Австралии, датированные по меньшей мере 60 000 лет назад, поэтому сторонникам "короткой хронологии" приходится утверждать, что эти ранние пионеры были полностью вытеснены более поздней волной современных людей.

Вместо этого результаты нового исследования свидетельствуют, что современные аборигены Австралии и жители Новой Гвинеи происходят именно от тех первых поселенцев-пионеров, которые прибыли около 60 000 лет назад.

