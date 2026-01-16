Линкор класса "Трамп" может стать самым дорогим военным кораблем в истории США

Первый линкор нового класса "Трамп", разработку которого инициировал президент США Дональд Трамп, может стоить бюджету до 22 миллиардов долларов. Об этом заявил аналитик Бюджетного управления Конгресса (CBO) Эрик Лабс на конференции ВМС в Вирджинии. Такая стоимость сделает судно самым дорогим боевым кораблем в мире, значительно опередив авианосец "Джеральд Р. Форд", цена которого составляет около 13 миллиардов долларов. Об этом пишет УНН.

Детали

Согласно концепции "Золотого флота", первый корабль класса получит название USS Defiant (BBG-1). Это будет гигантское судно водоизмещением более 35 000 тонн, что вдвое больше современных эсминцев класса "Зумвольт". Хотя окончательные характеристики еще не утверждены, Лабс отметил, что даже по самому скромному сценарию цена не опустится ниже 15,1 миллиарда долларов.

Ожидается, что линкор будет оснащен:

гиперзвуковыми ракетами и ядерными крылатыми ракетами морского базирования;

электромагнитной рельсовой пушкой (railgun);

мощными лазерными установками для противовоздушной обороны;

более 128 пусковыми установками для различных типов ракет.

Промышленные вызовы и планы президента

Дональд Трамп, представляя проект в Мар-а-Лаго, подчеркнул, что корабли класса "Трамп" будут "самыми красивыми и самыми мощными" в истории. Программа предусматривает строительство от 20 до 25 таких судов, которые должны стать центром обновленного американского флота.

В то же время аналитики CBO предупреждают, что дефицит квалифицированной рабочей силы и проблемы с цепочками поставок в судостроительной отрасли США могут еще больше повысить стоимость проекта. Президент Трамп признал высокую цену программы, однако заявил, что эти корабли "даже не сравнимы по важности и мощности" с любым существующим вооружением.

