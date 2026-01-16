Лінкор класу "Трамп" може стати найдорожчим військовим кораблем в історії США

Перший лінкор нового класу "Трамп", розробку якого ініціював президент США Дональд Трамп, може коштувати бюджету до 22 мільярдів доларів. Про це заявив аналітик Бюджетного управління Конгресу (CBO) Ерік Лабс на конференції ВМС у Вірджинії. Така вартість зробить судно найдорожчим бойовим кораблем у світі, значно випередивши авіаносець "Джеральд Р. Форд", ціна якого становить близько 13 мільярдів доларів. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з концепцією "Золотого флоту", перший корабель класу отримає назву USS Defiant (BBG-1). Це буде гігантське судно водотоннажністю понад 35 000 тонн, що вдвічі більше за сучасні есмінці класу "Зумвольт". Хоча остаточні характеристики ще не затверджені, Лабс зазначив, що навіть за найскромнішим сценарієм ціна не опуститься нижче 15,1 мільярда доларів.

Очікується, що лінкор буде оснащений:

гіперзвуковими ракетами та ядерними крилатими ракетами морського базування;

електромагнітною рейковою гарматою (railgun);

потужними лазерними установками для протиповітряної оборони;

понад 128 пусковимиустановками для різних типів ракет.

Промислові виклики та плани президента

Дональд Трамп, представляючи проєкт у Мар-а-Лаго, наголосив, що кораблі класу "Трамп" будуть "найкрасивішими та найпотужнішими" в історії. Програма передбачає будівництво від 20 до 25 таких суден, які мають стати центром оновленого американського флоту.

Водночас аналітики CBO попереджають, що дефіцит кваліфікованої робочої сили та проблеми з ланцюжками поставок у суднобудівній галузі США можуть ще більше підвищити вартість проєкту. Президент Трамп визнав високу ціну програми, проте заявив, що ці кораблі "навіть не порівнянні за важливістю та потужністю" з будь-яким існуючим озброєнням.

