Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 15037 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 23712 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 56213 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 68374 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 37007 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 33648 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 52684 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 42249 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 44389 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Лінкор класу "Трамп" може стати найдорожчим військовим кораблем в історії США

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Перший лінкор класу "Трамп" може коштувати до 22 мільярдів доларів, що зробить його найдорожчим бойовим кораблем. Судно водотоннажністю понад 35 000 тонн буде оснащене гіперзвуковими та ядерними ракетами, а також електромагнітною гарматою.

Лінкор класу "Трамп" може стати найдорожчим військовим кораблем в історії США

Перший лінкор нового класу "Трамп", розробку якого ініціював президент США Дональд Трамп, може коштувати бюджету до 22 мільярдів доларів. Про це заявив аналітик Бюджетного управління Конгресу (CBO) Ерік Лабс на конференції ВМС у Вірджинії. Така вартість зробить судно найдорожчим бойовим кораблем у світі, значно випередивши авіаносець "Джеральд Р. Форд", ціна якого становить близько 13 мільярдів доларів. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з концепцією "Золотого флоту", перший корабель класу отримає назву USS Defiant (BBG-1). Це буде гігантське судно водотоннажністю понад 35 000 тонн, що вдвічі більше за сучасні есмінці класу "Зумвольт". Хоча остаточні характеристики ще не затверджені, Лабс зазначив, що навіть за найскромнішим сценарієм ціна не опуститься нижче 15,1 мільярда доларів.

Очікується, що лінкор буде оснащений:

  • гіперзвуковими ракетами та ядерними крилатими ракетами морського базування;
    • електромагнітною рейковою гарматою (railgun);
      • потужними лазерними установками для протиповітряної оборони;
        • понад 128 пусковимиустановками для різних типів ракет.

          Промислові виклики та плани президента

          Дональд Трамп, представляючи проєкт у Мар-а-Лаго, наголосив, що кораблі класу "Трамп" будуть "найкрасивішими та найпотужнішими" в історії. Програма передбачає будівництво від 20 до 25 таких суден, які мають стати центром оновленого американського флоту.

          Захоплений США російський танкер увійшов у води Великої Британії14.01.26, 18:23 • 7506 переглядiв

          Водночас аналітики CBO попереджають, що дефіцит кваліфікованої робочої сили та проблеми з ланцюжками поставок у суднобудівній галузі США можуть ще більше підвищити вартість проєкту. Президент Трамп визнав високу ціну програми, проте заявив, що ці кораблі "навіть не порівнянні за важливістю та потужністю" з будь-яким існуючим озброєнням. 

          Китай розширює флот великих есмінців, щоб стримувати США у Тихому океані - ЗМІ15.01.26, 01:06 • 11158 переглядiв

          Степан Гафтко

