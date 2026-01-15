$43.180.08
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Китай розширює флот великих есмінців, щоб стримувати США у Тихому океані - ЗМІ

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Китай, що має найбільші ВМС у світі, збільшує свій флот великих есмінців типу Type 055. Це відбувається на тлі посилення флоту США та може загрожувати силам США в Тихому океані.

Китай розширює флот великих есмінців, щоб стримувати США у Тихому океані - ЗМІ

Китай, який має найбільші у світі військово-морські сили за кількістю корпусів, розширює свій флот великих есмінців. Про це повідомляє Newsweek, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у складі свого військово-морського флоту, що налічує понад 370 кораблів, китайські військові мають вісім великих есмінців класу Type 055 водотоннажністю 10 000 тонн як основні надводні бойові кораблі. Кожне судно здатне нести до 112 ракет різних типів, включаючи гіперзвукову зброю.

Швидко зростаючий та боєздатний військово-морський флот, разом із сучасними ракетними силами великої дальності, допомагає Китаю стримувати Сполучені Штати від втручання в потенційний конфлікт у Південно-Китайському морі або на Тайвані, погрожуючи силам США, що діють у західній частині Тихого океану

- йдеться у статті.

Автори вказують, що постійне нарощування військово-морської потужності Китаю відбувається на тлі швидкого посилення США свого флоту військових кораблів, включаючи анонсований "Золотий флот", який складатиметься з 25 лінкорів, кожен водотоннажністю понад 35 000 тонн та озброєний до 140 ракетами.

Військово-морський аналітик Алекс Лак з Австрії у січневій публікації Naval News припустив, що Китай завершив другу партію кораблів типу 055. За його словами, вона складається з шести кораблів, по три з яких побудували на верфях в Цзяннані та Даляні.

Щонайменше чотири військові кораблі типу 055 з другої партії можуть бути призначені до складу Китайського східного командування театру військових дій, яке відповідає за військові операції, пов'язані із Тайванем

- цитує видання аналітика.

Нагадаємо

За даними видання The War Zone, Китай здійснив швидку модифікацію середнього вантажного судна, перетворивши його на імпровізований військовий корабель для запуску вдосконалених бойових безпілотників.

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Тайвань
Китай
Сполучені Штати Америки