10 грудня, 21:59
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Китай запустив потужний корабель-носій дронів, демонструючи свою майстерність

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Китай здійснив перший політ "Цзютянь", що вважається найбільшим у світі кораблем-носієм дронів. Цей апарат здатний запускати бойові рої та розміщувати кілька дронів і ракет.

Китай здійснив перший політ того, що вважається найбільшим у світі кораблем-носієм дронів, підкреслюючи свої досягнення в галузі безпілотних літальних апаратів, здатних запускати бойові рої, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Безпілотний апарат "Цзютянь" завершив свою першу місію в північно-західній провінції Шеньсі у Китаї, повідомило у четвер офіційне інформаційне агентство Xinhua без подробиць. Літальний апарат порівнюють з авіаносцем за його здатність розміщувати кілька дронів та ракет. "Цзютянь" означає "дев'ять небес" - китайський термін, що означає надзвичайно високе небо.

"Цзютянь" був представлений публіці минулого року на авіашоу в Чжухаї. Безпілотник може нести до шести тонн і має вісім точок підвіски для керованих бомб, ракет класу "повітря-повітря" і протикорабельних ракет, а також безпілотників-камікадзе.

У його фюзеляжі можна розмістити понад 100 невеликих безпілотників, призначених для запуску роями з метою придушення протиповітряної оборони противника. Однак, на думку експертів із озброєнь, його розміри можуть знизити його скритність у бою.

Китай досяг стійкого прогресу в розробці безпілотних систем, привертаючи увагу такими платформами, як перші десантні кораблі нового покоління, які вважаються найбільшими у своєму роді.

У вересні глава КНР Сі Цзіньпін продемонстрував новітні бойові безпілотники країни на військовому параді в Пекіні, який також підкреслив ядерні амбіції Китаю та ширші зусилля щодо модернізації збройних сил та протистояння перевагі США.

Водночас Китай почав військові чистки у відповідь на те, що, на думку американської розвідки, є широко поширеною корупцією, яка підриває амбіції Сі Цзіньпіна. Серйозне занепокоєння викликає корупція, яка підірвала якість зброї та можливості таких підрозділів, як ракетні війська, які контролюють ракетний та ядерний арсенал країни та відіграватимуть вирішальну роль у разі вторгнення Китаю на Тайвань, пише видання.

Безпілотники стали об'єктом пильної уваги у розробці озброєнь, на тлі того, як війна росії проти України підкреслила їхню ефективність. Ці недорогі системи можуть знищувати набагато дорожчу техніку, включаючи танки, кораблі і навіть інші безпілотники.

Китайські розробки в галузі безпілотників отримали підтримку завдяки великій виробничій базі, яка може похвалитися успіхами цивільних компаній, таких як DJI та Easy Fly Intelligent Technology (Wuhan) Co. Ltd.

Безпілотник Jiutian виготовляється компанією Xi'an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co. Ltd., державним оборонним підприємством.

Перед тим, як приєднатися до решти парку БПЛА, що використовується Народно-визвольною армією Китаю, апарат має пройти серію експлуатаційних випробувань.

Китай збільшує постачання дронів до росії, скоротивши продажі Україні та Заходу - ISW30.05.25, 07:46 • 3933 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Китай