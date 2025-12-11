Китай запустил мощный корабль-носитель дронов, демонстрируя свое мастерство

Китай совершил первый полет того, что считается крупнейшим в мире кораблем-носителем дронов, подчеркивая свои достижения в области беспилотных летательных аппаратов, способных запускать боевые рои, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Беспилотный аппарат "Цзютянь" завершил свою первую миссию в северо-западной провинции Шэньси в Китае, сообщило в четверг официальное информационное агентство Xinhua без подробностей. Летательный аппарат сравнивают с авианосцем за его способность размещать несколько дронов и ракет. "Цзютянь" означает "девять небес" - китайский термин, означающий чрезвычайно высокое небо.

"Цзютянь" был представлен публике в прошлом году на авиашоу в Чжухае. Беспилотник может нести до шести тонн и имеет восемь точек подвески для управляемых бомб, ракет класса "воздух-воздух" и противокорабельных ракет, а также беспилотников-камикадзе.

В его фюзеляже можно разместить более 100 небольших беспилотников, предназначенных для запуска роями с целью подавления противовоздушной обороны противника. Однако, по мнению экспертов по вооружениям, его размеры могут снизить его скрытность в бою.

Китай достиг устойчивого прогресса в разработке беспилотных систем, привлекая внимание такими платформами, как первые десантные корабли нового поколения, которые считаются крупнейшими в своем роде.

В сентябре глава КНР Си Цзиньпин продемонстрировал новейшие боевые беспилотники страны на военном параде в Пекине, который также подчеркнул ядерные амбиции Китая и более широкие усилия по модернизации вооруженных сил и противостоянию превосходству США.

В то же время Китай начал военные чистки в ответ на то, что, по мнению американской разведки, является широко распространенной коррупцией, которая подрывает амбиции Си Цзиньпина. Серьезное беспокойство вызывает коррупция, которая подорвала качество оружия и возможности таких подразделений, как ракетные войска, которые контролируют ракетный и ядерный арсенал страны и будут играть решающую роль в случае вторжения Китая на Тайвань, пишет издание.

Беспилотники стали объектом пристального внимания в разработке вооружений, на фоне того, как война россии против Украины подчеркнула их эффективность. Эти недорогие системы могут уничтожать гораздо более дорогую технику, включая танки, корабли и даже другие беспилотники.

Китайские разработки в области беспилотников получили поддержку благодаря большой производственной базе, которая может похвастаться успехами гражданских компаний, таких как DJI и Easy Fly Intelligent Technology (Wuhan) Co. Ltd.

Беспилотник Jiutian производится компанией Xi'an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co. Ltd., государственным оборонным предприятием.

Перед тем, как присоединиться к остальному парку БПЛА, используемому Народно-освободительной армией Китая, аппарат должен пройти серию эксплуатационных испытаний.

