Китай запустил мощный корабль-носитель дронов, демонстрируя свое мастерство

10 декабря, 21:59
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Кабмин выделяет почти 31 млн гривен на ликвидацию последствий атаки РФ на Тернополь - Свириденко10 декабря, 20:56
На Закарпатье горел монастырь московского патриархата: что известно01:49
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет: сколько достанется Украине02:22
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе: против проголосовали Россия и США02:57
В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известно04:03
публикации
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зиму10 декабря, 16:30
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опрос10 декабря, 12:35
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокате10 декабря, 12:19
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всего10 декабря, 10:30
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала Трампа10 декабря, 07:53
Китай запустил мощный корабль-носитель дронов, демонстрируя свое мастерство

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Китай совершил первый полет «Цзютянь», который считается крупнейшим в мире кораблем-носителем дронов. Этот аппарат способен запускать боевые рои и размещать несколько дронов и ракет.

Китай запустил мощный корабль-носитель дронов, демонстрируя свое мастерство

Китай совершил первый полет того, что считается крупнейшим в мире кораблем-носителем дронов, подчеркивая свои достижения в области беспилотных летательных аппаратов, способных запускать боевые рои, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Беспилотный аппарат "Цзютянь" завершил свою первую миссию в северо-западной провинции Шэньси в Китае, сообщило в четверг официальное информационное агентство Xinhua без подробностей. Летательный аппарат сравнивают с авианосцем за его способность размещать несколько дронов и ракет. "Цзютянь" означает "девять небес" - китайский термин, означающий чрезвычайно высокое небо.

"Цзютянь" был представлен публике в прошлом году на авиашоу в Чжухае. Беспилотник может нести до шести тонн и имеет восемь точек подвески для управляемых бомб, ракет класса "воздух-воздух" и противокорабельных ракет, а также беспилотников-камикадзе.

В его фюзеляже можно разместить более 100 небольших беспилотников, предназначенных для запуска роями с целью подавления противовоздушной обороны противника. Однако, по мнению экспертов по вооружениям, его размеры могут снизить его скрытность в бою.

Китай достиг устойчивого прогресса в разработке беспилотных систем, привлекая внимание такими платформами, как первые десантные корабли нового поколения, которые считаются крупнейшими в своем роде.

В сентябре глава КНР Си Цзиньпин продемонстрировал новейшие боевые беспилотники страны на военном параде в Пекине, который также подчеркнул ядерные амбиции Китая и более широкие усилия по модернизации вооруженных сил и противостоянию превосходству США.

В то же время Китай начал военные чистки в ответ на то, что, по мнению американской разведки, является широко распространенной коррупцией, которая подрывает амбиции Си Цзиньпина. Серьезное беспокойство вызывает коррупция, которая подорвала качество оружия и возможности таких подразделений, как ракетные войска, которые контролируют ракетный и ядерный арсенал страны и будут играть решающую роль в случае вторжения Китая на Тайвань, пишет издание.

Беспилотники стали объектом пристального внимания в разработке вооружений, на фоне того, как война россии против Украины подчеркнула их эффективность. Эти недорогие системы могут уничтожать гораздо более дорогую технику, включая танки, корабли и даже другие беспилотники.

Китайские разработки в области беспилотников получили поддержку благодаря большой производственной базе, которая может похвастаться успехами гражданских компаний, таких как DJI и Easy Fly Intelligent Technology (Wuhan) Co. Ltd.

Беспилотник Jiutian производится компанией Xi'an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co. Ltd., государственным оборонным предприятием.

Перед тем, как присоединиться к остальному парку БПЛА, используемому Народно-освободительной армией Китая, аппарат должен пройти серию эксплуатационных испытаний.

Китай увеличивает поставки дронов в россию, сократив продажи Украине и Западу - ISW30.05.25, 07:46

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Техника
Китай