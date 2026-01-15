Китай расширяет флот больших эсминцев, чтобы сдерживать США в Тихом океане - СМИ

Китай, обладающий крупнейшими в мире военно-морскими силами по количеству корпусов, расширяет свой флот больших эсминцев. Об этом сообщает Newsweek, информирует УНН.

Отмечается, что в составе своего военно-морского флота, насчитывающего более 370 кораблей, китайские военные имеют восемь больших эсминцев класса Type 055 водоизмещением 10 000 тонн в качестве основных надводных боевых кораблей. Каждое судно способно нести до 112 ракет различных типов, включая гиперзвуковое оружие.

Быстро растущий и боеспособный военно-морской флот, наряду с современными ракетными силами большой дальности, помогает Китаю сдерживать Соединенные Штаты от вмешательства в потенциальный конфликт в Южно-Китайском море или на Тайване, угрожая силам США, действующим в западной части Тихого океана

Авторы указывают, что постоянное наращивание военно-морской мощи Китая происходит на фоне быстрого усиления США своего флота военных кораблей, включая анонсированный "Золотой флот", который будет состоять из 25 линкоров, каждый водоизмещением более 35 000 тонн и вооруженный до 140 ракетами.

Военно-морской аналитик Алекс Лак из Австрии в январской публикации Naval News предположил, что Китай завершил вторую партию кораблей типа 055. По его словам, она состоит из шести кораблей, по три из которых построили на верфях в Цзяннане и Даляне.

По меньшей мере четыре военных корабля типа 055 из второй партии могут быть предназначены для состава Китайского восточного командования театра военных действий, которое отвечает за военные операции, связанные с Тайванем