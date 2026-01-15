$43.180.08
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
17:38 • 14731 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29 • 17054 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 16521 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 17213 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14 января, 14:35 • 16504 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56 • 14556 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 14238 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
14 января, 13:16 • 12506 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 24263 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
публикации
Эксклюзивы
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 24263 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 34891 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 43437 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 58117 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 69860 просмотра
Китай расширяет флот больших эсминцев, чтобы сдерживать США в Тихом океане - СМИ

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Китай, обладающий крупнейшими ВМС в мире, увеличивает свой флот больших эсминцев типа Type 055. Это происходит на фоне усиления флота США и может угрожать силам США в Тихом океане.

Китай расширяет флот больших эсминцев, чтобы сдерживать США в Тихом океане - СМИ

Китай, обладающий крупнейшими в мире военно-морскими силами по количеству корпусов, расширяет свой флот больших эсминцев. Об этом сообщает Newsweek, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в составе своего военно-морского флота, насчитывающего более 370 кораблей, китайские военные имеют восемь больших эсминцев класса Type 055 водоизмещением 10 000 тонн в качестве основных надводных боевых кораблей. Каждое судно способно нести до 112 ракет различных типов, включая гиперзвуковое оружие.

Быстро растущий и боеспособный военно-морской флот, наряду с современными ракетными силами большой дальности, помогает Китаю сдерживать Соединенные Штаты от вмешательства в потенциальный конфликт в Южно-Китайском море или на Тайване, угрожая силам США, действующим в западной части Тихого океана

- говорится в статье.

Авторы указывают, что постоянное наращивание военно-морской мощи Китая происходит на фоне быстрого усиления США своего флота военных кораблей, включая анонсированный "Золотой флот", который будет состоять из 25 линкоров, каждый водоизмещением более 35 000 тонн и вооруженный до 140 ракетами.

Военно-морской аналитик Алекс Лак из Австрии в январской публикации Naval News предположил, что Китай завершил вторую партию кораблей типа 055. По его словам, она состоит из шести кораблей, по три из которых построили на верфях в Цзяннане и Даляне.

По меньшей мере четыре военных корабля типа 055 из второй партии могут быть предназначены для состава Китайского восточного командования театра военных действий, которое отвечает за военные операции, связанные с Тайванем

- цитирует издание аналитика.

Напомним

По данным издания The War Zone, Китай осуществил быструю модификацию среднего грузового судна, превратив его в импровизированный военный корабль для запуска усовершенствованных боевых беспилотников.

Китай запустил мощный корабль-носитель дронов, демонстрируя свое мастерство11.12.25, 08:28 • 11565 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Тайвань
Китай
Соединённые Штаты