Китай расширяет флот больших эсминцев, чтобы сдерживать США в Тихом океане - СМИ
Киев • УНН
Китай, обладающий крупнейшими в мире военно-морскими силами по количеству корпусов, расширяет свой флот больших эсминцев. Об этом сообщает Newsweek, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в составе своего военно-морского флота, насчитывающего более 370 кораблей, китайские военные имеют восемь больших эсминцев класса Type 055 водоизмещением 10 000 тонн в качестве основных надводных боевых кораблей. Каждое судно способно нести до 112 ракет различных типов, включая гиперзвуковое оружие.
Быстро растущий и боеспособный военно-морской флот, наряду с современными ракетными силами большой дальности, помогает Китаю сдерживать Соединенные Штаты от вмешательства в потенциальный конфликт в Южно-Китайском море или на Тайване, угрожая силам США, действующим в западной части Тихого океана
Авторы указывают, что постоянное наращивание военно-морской мощи Китая происходит на фоне быстрого усиления США своего флота военных кораблей, включая анонсированный "Золотой флот", который будет состоять из 25 линкоров, каждый водоизмещением более 35 000 тонн и вооруженный до 140 ракетами.
Военно-морской аналитик Алекс Лак из Австрии в январской публикации Naval News предположил, что Китай завершил вторую партию кораблей типа 055. По его словам, она состоит из шести кораблей, по три из которых построили на верфях в Цзяннане и Даляне.
По меньшей мере четыре военных корабля типа 055 из второй партии могут быть предназначены для состава Китайского восточного командования театра военных действий, которое отвечает за военные операции, связанные с Тайванем
Напомним
По данным издания The War Zone, Китай осуществил быструю модификацию среднего грузового судна, превратив его в импровизированный военный корабль для запуска усовершенствованных боевых беспилотников.
