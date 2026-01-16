Википедия к 25-летию заключила соглашения о предоставлении данных техгигантам для обучения ИИ

$43.180.08
22:04 • 3090 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 14538 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 23312 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 55743 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 68040 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 36895 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 33560 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 52621 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 42184 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 44307 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
Теги
Авторы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 9668 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 12978 просмотра
Правительство утвердило перечень предметов, с которыми запрещено находиться в школах15 января, 18:01 • 3090 просмотра
Федеральный суд Германии возложил вину за нападение на газопровод "Северный поток" на Украину - СМИ15 января, 18:25 • 3442 просмотра
Свириденко: Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года15 января, 19:58 • 3708 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 13007 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 46330 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 55743 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 68040 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 60481 просмотра
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 9708 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 22908 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 44673 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 78416 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 69362 просмотра
Википедия к 25-летию заключила соглашения о предоставлении данных техгигантам для обучения ИИ

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Википедия заключила контракты с Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity и Mistral AI для предоставления данных ИИ. Фонд Викимедиа монетизирует свой контент для разработчиков ИИ, обеспечивая доступ к базе знаний.

Википедия к 25-летию заключила соглашения о предоставлении данных техгигантам для обучения ИИ

По случаю своего 25-летия Википедия объявила о подписании ряда деловых контрактов с ведущими компаниями в сфере искусственного интеллекта. Среди новых партнеров платформы - Microsoft, Meta Platforms, Amazon, Perplexity и французская Mistral AI. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Фонд Викимедиа, управляющий ресурсом, планирует монетизировать высокий спрос на свой контент со стороны разработчиков ИИ. Соглашения позволят техгигантам получать доступ к базе знаний энциклопедии "в объеме и со скоростью, специально разработанными для их потребностей". Финансовые условия контрактов пока не разглашаются, однако известно, что первым крупным клиентом фонда еще в 2022 году стал Google.

Meta закрывает 550 000 аккаунтов в Австралии из-за запрета соцсетей для детей12.01.26, 02:59 • 3914 просмотров

Цель инициативы - обеспечить "справедливую долю" выплат от корпораций, использующих краудсорсинговый контент Википедии для обучения своих генеративных моделей.

Позиция основателя Википедии

Основатель проекта Джимми Уэйлс приветствовал использование данных энциклопедии для обучения алгоритмов, подчеркнув качество информации, которую проверяют люди. По его мнению, лучше сотрудничать с разработчиками, чем блокировать их.

Я лично очень рад, что модели искусственного интеллекта обучаются на данных Википедии, потому что они курируются человеком. Я бы не хотел использовать искусственный интеллект, который обучен только на X, знаете, например, очень рассерженный искусственный интеллект

- отметил Уэйлс в интервью Associated Press, упомянув платформу Илона Маска.

Он подчеркнул, что Википедия стремится оставаться открытым пространством, однако компании должны компенсировать расходы на инфраструктуру, которые они создают из-за агрессивных методов сбора данных. 

Google интегрирует покупки от Walmart и Shopify непосредственно в чат-бот Gemini12.01.26, 00:41 • 2590 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
