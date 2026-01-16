Википедия к 25-летию заключила соглашения о предоставлении данных техгигантам для обучения ИИ

По случаю своего 25-летия Википедия объявила о подписании ряда деловых контрактов с ведущими компаниями в сфере искусственного интеллекта. Среди новых партнеров платформы - Microsoft, Meta Platforms, Amazon, Perplexity и французская Mistral AI. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Фонд Викимедиа, управляющий ресурсом, планирует монетизировать высокий спрос на свой контент со стороны разработчиков ИИ. Соглашения позволят техгигантам получать доступ к базе знаний энциклопедии "в объеме и со скоростью, специально разработанными для их потребностей". Финансовые условия контрактов пока не разглашаются, однако известно, что первым крупным клиентом фонда еще в 2022 году стал Google.

Цель инициативы - обеспечить "справедливую долю" выплат от корпораций, использующих краудсорсинговый контент Википедии для обучения своих генеративных моделей.

Позиция основателя Википедии

Основатель проекта Джимми Уэйлс приветствовал использование данных энциклопедии для обучения алгоритмов, подчеркнув качество информации, которую проверяют люди. По его мнению, лучше сотрудничать с разработчиками, чем блокировать их.

Я лично очень рад, что модели искусственного интеллекта обучаются на данных Википедии, потому что они курируются человеком. Я бы не хотел использовать искусственный интеллект, который обучен только на X, знаете, например, очень рассерженный искусственный интеллект - отметил Уэйлс в интервью Associated Press, упомянув платформу Илона Маска.

Он подчеркнул, что Википедия стремится оставаться открытым пространством, однако компании должны компенсировать расходы на инфраструктуру, которые они создают из-за агрессивных методов сбора данных.

