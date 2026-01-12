Google интегрирует покупки от Walmart и Shopify непосредственно в чат-бот Gemini
Google расширяет функционал Gemini, позволяя пользователям покупать товары от Walmart, Shopify и других ритейлеров прямо в чате. Эта функция, представленная 11 января, позволяет мгновенно оплачивать покупки без перехода на сторонние сайты.
Компания Google объявила о масштабном расширении функционала своего искусственного интеллекта Gemini. Благодаря партнерству с Walmart, Shopify, Wayfair и другими крупными ритейлерами, чат-бот превращается в виртуального продавца, позволяя пользователям покупать товары непосредственно в окне чата. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Презентация новой функции состоялась 11 января на ежегодной конвенции Национальной федерации розничной торговли в Нью-Йорке. Ключевой инновацией стала возможность мгновенной оплаты: клиенты могут найти товар с помощью ИИ и завершить покупку, не переходя на сторонние сайты.
Будущий генеральный директор Walmart Джон Фернер назвал этот шаг "следующей большой эволюцией в розничной торговле", подчеркнув переход от традиционного поиска к коммерции, управляемой персонализированными ИИ-агентами.
Как работает шопинг через Gemini
Система работает по принципу интеллектуального подбора. Если пользователь запрашивает советы по выбору снаряжения, например для лыжной поездки, Gemini формирует список предложений от партнеров-ритейлеров. Клиенты Walmart, которые свяжут свои учетные записи с Gemini, будут получать рекомендации на основе истории своих предыдущих заказов. Выбранные товары автоматически добавляются к существующим онлайн-корзинам Walmart или Sam’s Club.
Конкуренция на рынке ИИ-покупок
Запуск этой функции усиливает борьбу между технологическими гигантами. Напомним, что в октябре 2025 года OpenAI также заключила соглашение с Walmart, позволив пользователям ChatGPT покупать большинство товаров (за исключением свежих продуктов) через чат-бота. Сейчас Google, OpenAI и Amazon соревнуются за создание максимально бесперебойного опыта покупок, стремясь удержать пользователя внутри своих экосистем на протяжении всего цикла - от поиска до оплаты.
