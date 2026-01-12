Google интегрирует покупки от Walmart и Shopify непосредственно в чат-бот Gemini

$42.990.00
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражу
11 января, 16:41 • 14190 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 16551 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 18378 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 34211 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 28207 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 32650 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по Украине
10 января, 11:45 • 43092 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 66808 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 44533 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 34206 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариант
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"
Дональд Трамп
Джон Хили
Андрюс Кубилиус
Владимир Зеленский
Андрей Садовый
Украина
Запорожская область
Херсонская область
Днепр
Соединённые Штаты
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременности
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Financial Times

Google интегрирует покупки от Walmart и Shopify непосредственно в чат-бот Gemini

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Google расширяет функционал Gemini, позволяя пользователям покупать товары от Walmart, Shopify и других ритейлеров прямо в чате. Эта функция, представленная 11 января, позволяет мгновенно оплачивать покупки без перехода на сторонние сайты.

Google интегрирует покупки от Walmart и Shopify непосредственно в чат-бот Gemini

Компания Google объявила о масштабном расширении функционала своего искусственного интеллекта Gemini. Благодаря партнерству с Walmart, Shopify, Wayfair и другими крупными ритейлерами, чат-бот превращается в виртуального продавца, позволяя пользователям покупать товары непосредственно в окне чата. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Презентация новой функции состоялась 11 января на ежегодной конвенции Национальной федерации розничной торговли в Нью-Йорке. Ключевой инновацией стала возможность мгновенной оплаты: клиенты могут найти товар с помощью ИИ и завершить покупку, не переходя на сторонние сайты.

Акции Apple на пороге самой длинной серии падений с 1991 года10.01.26, 01:28 • 4282 просмотра

Будущий генеральный директор Walmart Джон Фернер назвал этот шаг "следующей большой эволюцией в розничной торговле", подчеркнув переход от традиционного поиска к коммерции, управляемой персонализированными ИИ-агентами.

Как работает шопинг через Gemini

Система работает по принципу интеллектуального подбора. Если пользователь запрашивает советы по выбору снаряжения, например для лыжной поездки, Gemini формирует список предложений от партнеров-ритейлеров. Клиенты Walmart, которые свяжут свои учетные записи с Gemini, будут получать рекомендации на основе истории своих предыдущих заказов. Выбранные товары автоматически добавляются к существующим онлайн-корзинам Walmart или Sam’s Club.

Конкуренция на рынке ИИ-покупок

Запуск этой функции усиливает борьбу между технологическими гигантами. Напомним, что в октябре 2025 года OpenAI также заключила соглашение с Walmart, позволив пользователям ChatGPT покупать большинство товаров (за исключением свежих продуктов) через чат-бота. Сейчас Google, OpenAI и Amazon соревнуются за создание максимально бесперебойного опыта покупок, стремясь удержать пользователя внутри своих экосистем на протяжении всего цикла - от поиска до оплаты. 

Google обошел Apple по рыночной стоимости впервые с 2019 года08.01.26, 19:35 • 4116 просмотров

Степан Гафтко

Технологии
Банковская карта
Тренд
Amazon
OpenAI
Bloomberg L.P.
Нью-Йорк
Google