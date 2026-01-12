Google інтегрує покупки від Walmart та Shopify безпосередньо у чат-бот Gemini
Київ • УНН
Google розширює функціонал Gemini, дозволяючи користувачам купувати товари від Walmart, Shopify та інших ритейлерів прямо в чаті. Ця функція, представлена 11 січня, дозволяє миттєво оплачувати покупки без переходу на сторонні сайти.
Компанія Google оголосила про масштабне розширення функціоналу свого штучного інтелекту Gemini. Завдяки партнерству з Walmart, Shopify, Wayfair та іншими великими ритейлерами, чат-бот перетворюється на віртуального продавця, дозволяючи користувачам купувати товари безпосередньо у вікні чату. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Презентація нової функції відбулася 11 січня на щорічній конвенції Національної федерації роздрібної торгівлі в Нью-Йорку. Ключовою інновацією стала можливість миттєвої оплати: клієнти можуть знайти товар за допомогою ШІ та завершити покупку, не переходячи на сторонні сайти.
Майбутній генеральний директор Walmart Джон Фернер назвав цей крок "наступною великою еволюцією в роздрібній торгівлі", підкресливши перехід від традиційного пошуку до комерції, керованої персоналізованими ШІ-агентами.
Як працює шопінг через Gemini
Система працює за принципом інтелектуального підбору. Якщо користувач запитує поради щодо вибору спорядження, наприклад для лижної поїздки, Gemini формує список пропозицій від партнерів-ритейлерів. Клієнти Walmart, які пов’яжуть свої облікові записи з Gemini, отримуватимуть рекомендації на основі історії своїх попередніх замовлень. Вибрані товари автоматично додаються до існуючих онлайн-кошиків Walmart або Sam’s Club.
Конкуренція на ринку ШІ-покупок
Запуск цієї функції посилює боротьбу між технологічними гігантами. Нагадаємо, що у жовтні 2025 року OpenAI також уклала угоду з Walmart, дозволивши користувачам ChatGPT купувати більшість товарів (за винятком свіжих продуктів) через чат-бота. Наразі Google, OpenAI та Amazon змагаються за створення максимально безперебійного досвіду покупок, прагнучи утримати користувача всередині своїх екосистем протягом усього циклу - від пошуку до оплати.
