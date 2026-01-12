Google інтегрує покупки від Walmart та Shopify безпосередньо у чат-бот Gemini

$42.990.00
18:21 • 8456 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 14281 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 16615 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 18438 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 34307 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 28256 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 32672 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 43104 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 66846 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 44558 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Взяв шлюб просто на позиції: боєць бригади "Хижак" одружився через "Дію"Video11 січня, 13:08 • 6972 перегляди
Трамп заявив що Куба більше не отримає нафти чи фінансової підтримки від Венесуели11 січня, 13:40 • 4918 перегляди
Ураження бурових установок на Каспії: ССО показали кадри ударуVideo11 січня, 15:33 • 6550 перегляди
"Ви присягали Конституції, а не Трампу": конгресмен закликав військових США не виконувати наказ про вторгнення в Гренландію11 січня, 16:10 • 5048 перегляди
Українців чекають відключення світла 12 січня: Укренерго опублікувало графіки17:42 • 6226 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 34307 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 57169 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 105123 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 131692 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 100892 перегляди
Дональд Трамп
Джон Гілі
Андрюс Кубілюс
Володимир Зеленський
Андрій Садовий
Україна
Запорізька область
Херсонська область
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 21274 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 23959 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 79598 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 80181 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 100398 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Financial Times

Google інтегрує покупки від Walmart та Shopify безпосередньо у чат-бот Gemini

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Google розширює функціонал Gemini, дозволяючи користувачам купувати товари від Walmart, Shopify та інших ритейлерів прямо в чаті. Ця функція, представлена 11 січня, дозволяє миттєво оплачувати покупки без переходу на сторонні сайти.

Google інтегрує покупки від Walmart та Shopify безпосередньо у чат-бот Gemini

Компанія Google оголосила про масштабне розширення функціоналу свого штучного інтелекту Gemini. Завдяки партнерству з Walmart, Shopify, Wayfair та іншими великими ритейлерами, чат-бот перетворюється на віртуального продавця, дозволяючи користувачам купувати товари безпосередньо у вікні чату. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Презентація нової функції відбулася 11 січня на щорічній конвенції Національної федерації роздрібної торгівлі в Нью-Йорку. Ключовою інновацією стала можливість миттєвої оплати: клієнти можуть знайти товар за допомогою ШІ та завершити покупку, не переходячи на сторонні сайти.

Акції Apple на порозі найдовшої серії падіння з 1991 року10.01.26, 01:28 • 4288 переглядiв

Майбутній генеральний директор Walmart Джон Фернер назвав цей крок "наступною великою еволюцією в роздрібній торгівлі", підкресливши перехід від традиційного пошуку до комерції, керованої персоналізованими ШІ-агентами.

Як працює шопінг через Gemini

Система працює за принципом інтелектуального підбору. Якщо користувач запитує поради щодо вибору спорядження, наприклад для лижної поїздки, Gemini формує список пропозицій від партнерів-ритейлерів. Клієнти Walmart, які пов’яжуть свої облікові записи з Gemini, отримуватимуть рекомендації на основі історії своїх попередніх замовлень. Вибрані товари автоматично додаються до існуючих онлайн-кошиків Walmart або Sam’s Club.

Конкуренція на ринку ШІ-покупок

Запуск цієї функції посилює боротьбу між технологічними гігантами. Нагадаємо, що у жовтні 2025 року OpenAI також уклала угоду з Walmart, дозволивши користувачам ChatGPT купувати більшість товарів (за винятком свіжих продуктів) через чат-бота. Наразі Google, OpenAI та Amazon змагаються за створення максимально безперебійного досвіду покупок, прагнучи утримати користувача всередині своїх екосистем протягом усього циклу - від пошуку до оплати. 

Google обійшов Apple за ринковою вартістю вперше з 2019 року08.01.26, 19:35 • 4120 переглядiв

Степан Гафтко

