Акції Apple на порозі найдовшої серії падіння з 1991 року

Акції Apple Inc. наближаються до встановлення антирекорду, який тримався понад три десятиліття. У п'ятницю, 9 січня, котирування техгіганта знизилися ще на 1,1%, що стало восьмою поспіль сесією падіння. Якщо падіння продовжиться наступного торгового дня, це стане найдовшою серією збитків з 1991 року. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Інвестори занепокоєні тим, що Apple відстає у глобальній гонці штучного інтелекту. Хоча компанія презентувала власні ШІ-рішення, ринок сприймає їх як наздоганяючі порівняно з успіхами Alphabet та Microsoft. У 2025 році акції Apple зросли лише на 9%, значно відставши від індексу S&P 500, який додав 16%.

Додатковим фактором тиску стало зростання вартості комплектуючих. Високий попит на мікросхеми пам'яті з боку розробників центрів обробки даних для ШІ спричинив дефіцит і підвищення цін для виробників споживчої електроніки. З початку поточної серії невдач капіталізація Apple скоротилася більш ніж на 5%.

Контекст та порівняння

Подібні восьмиденні серії падіння траплялися з компанією у 1998, 2016, 2022 та на початку 2025 року, проте дев'ятиденного зниження не фіксували останні 34 роки. Водночас аналітики Evercore ISI закликають не поспішати з негативними прогнозами, очікуючи на сильний квартальний звіт компанії наприкінці січня.

На тлі падіння Apple, компанія Alphabet (Google) обійшла її за ринковою капіталізацією, перемістивши виробника iPhone на третє місце у списку найцінніших компаній світу.

