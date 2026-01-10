Акції Apple на порозі найдовшої серії падіння з 1991 року

$42.990.27
50.180.25
ukenru
20:32 • 5234 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 14297 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 20536 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 20942 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 18586 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 18516 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 13366 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13010 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9274 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13046 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.9м/с
78%
735мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Евакуація героїв тривала два тижні: прикордонники “Пастор” і “Корея” 131 день тримали позиції без ротації9 січня, 13:57 • 12428 перегляди
Завтра по всій Україні будуть діяти графіки відключень9 січня, 15:08 • 12580 перегляди
Україна попередила Польщу про загрозу удару “Орєшніком” - ЗМІ 9 січня, 15:51 • 9468 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 14303 перегляди
1C заборонили в Україні: Держспецзв’язку оприлюднила перелік забороненого програмного забезпечення 9 січня, 17:19 • 6224 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 14356 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 60456 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 88502 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 62131 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 84357 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джон Гілі
Руслан Стефанчук
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Венесуела
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 59247 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 61862 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 83297 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 101672 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 142237 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Акції Apple на порозі найдовшої серії падіння з 1991 року

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Акції Apple Inc. знизилися восьму сесію поспіль 9 січня, наблизившись до найдовшої серії падінь з 1991 року. Інвестори стурбовані відставанням компанії в гонці ШІ та зростанням вартості комплектуючих.

Акції Apple на порозі найдовшої серії падіння з 1991 року

Акції Apple Inc. наближаються до встановлення антирекорду, який тримався понад три десятиліття. У п'ятницю, 9 січня, котирування техгіганта знизилися ще на 1,1%, що стало восьмою поспіль сесією падіння. Якщо падіння продовжиться наступного торгового дня, це стане найдовшою серією збитків з 1991 року. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Інвестори занепокоєні тим, що Apple відстає у глобальній гонці штучного інтелекту. Хоча компанія презентувала власні ШІ-рішення, ринок сприймає їх як наздоганяючі порівняно з успіхами Alphabet та Microsoft. У 2025 році акції Apple зросли лише на 9%, значно відставши від індексу S&P 500, який додав 16%.

Grok вимкнув можливість генерувати зображення для більшості користувачів соцмережі Х09.01.26, 21:14 • 2216 переглядiв

Додатковим фактором тиску стало зростання вартості комплектуючих. Високий попит на мікросхеми пам'яті з боку розробників центрів обробки даних для ШІ спричинив дефіцит і підвищення цін для виробників споживчої електроніки. З початку поточної серії невдач капіталізація Apple скоротилася більш ніж на 5%.

Контекст та порівняння

Подібні восьмиденні серії падіння траплялися з компанією у 1998, 2016, 2022 та на початку 2025 року, проте дев'ятиденного зниження не фіксували останні 34 роки. Водночас аналітики Evercore ISI закликають не поспішати з негативними прогнозами, очікуючи на сильний квартальний звіт компанії наприкінці січня.

На тлі падіння Apple, компанія Alphabet (Google) обійшла її за ринковою капіталізацією, перемістивши виробника iPhone на третє місце у списку найцінніших компаній світу. 

Meta забезпечить свої ШІ-центри ядерною енергією обсягом 6,6 ГВт09.01.26, 23:15 • 1336 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаТехнології
Техніка
Тренд
Бренд
Alphabet
Bloomberg
Microsoft
Apple