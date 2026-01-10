Акции Apple на пороге самой длинной серии падений с 1991 года

Акции Apple Inc. приближаются к установлению антирекорда, который держался более трех десятилетий. В пятницу, 9 января, котировки техгиганта снизились еще на 1,1%, что стало восьмой подряд сессией падения. Если падение продолжится на следующий торговый день, это станет самой длинной серией убытков с 1991 года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Инвесторы обеспокоены тем, что Apple отстает в глобальной гонке искусственного интеллекта. Хотя компания представила собственные ИИ-решения, рынок воспринимает их как догоняющие по сравнению с успехами Alphabet и Microsoft. В 2025 году акции Apple выросли лишь на 9%, значительно отстав от индекса S&P 500, который прибавил 16%.

Дополнительным фактором давления стал рост стоимости комплектующих. Высокий спрос на микросхемы памяти со стороны разработчиков центров обработки данных для ИИ вызвал дефицит и повышение цен для производителей потребительской электроники. С начала текущей серии неудач капитализация Apple сократилась более чем на 5%.

Контекст и сравнение

Подобные восьмидневные серии падения случались с компанией в 1998, 2016, 2022 и в начале 2025 года, однако девятидневного снижения не фиксировали последние 34 года. В то же время аналитики Evercore ISI призывают не спешить с негативными прогнозами, ожидая сильный квартальный отчет компании в конце января.

На фоне падения Apple, компания Alphabet (Google) обошла ее по рыночной капитализации, переместив производителя iPhone на третье место в списке самых ценных компаний мира.

