20:32 • 5236 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 14298 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 20537 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 20943 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 18587 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 18517 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 13366 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13010 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9274 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13046 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
публикации
Эксклюзивы
Акции Apple на пороге самой длинной серии падений с 1991 года

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Акции Apple Inc. снизились восьмую сессию подряд 9 января, приблизившись к самой длинной серии падений с 1991 года. Инвесторы обеспокоены отставанием компании в гонке ИИ и ростом стоимости комплектующих.

Акции Apple на пороге самой длинной серии падений с 1991 года

Акции Apple Inc. приближаются к установлению антирекорда, который держался более трех десятилетий. В пятницу, 9 января, котировки техгиганта снизились еще на 1,1%, что стало восьмой подряд сессией падения. Если падение продолжится на следующий торговый день, это станет самой длинной серией убытков с 1991 года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Инвесторы обеспокоены тем, что Apple отстает в глобальной гонке искусственного интеллекта. Хотя компания представила собственные ИИ-решения, рынок воспринимает их как догоняющие по сравнению с успехами Alphabet и Microsoft. В 2025 году акции Apple выросли лишь на 9%, значительно отстав от индекса S&P 500, который прибавил 16%.

Grok отключил возможность генерировать изображения для большинства пользователей соцсети X09.01.26, 21:14 • 2216 просмотров

Дополнительным фактором давления стал рост стоимости комплектующих. Высокий спрос на микросхемы памяти со стороны разработчиков центров обработки данных для ИИ вызвал дефицит и повышение цен для производителей потребительской электроники. С начала текущей серии неудач капитализация Apple сократилась более чем на 5%.

Контекст и сравнение

Подобные восьмидневные серии падения случались с компанией в 1998, 2016, 2022 и в начале 2025 года, однако девятидневного снижения не фиксировали последние 34 года. В то же время аналитики Evercore ISI призывают не спешить с негативными прогнозами, ожидая сильный квартальный отчет компании в конце января.

На фоне падения Apple, компания Alphabet (Google) обошла ее по рыночной капитализации, переместив производителя iPhone на третье место в списке самых ценных компаний мира. 

Meta обеспечит свои ИИ-центры ядерной энергией объемом 6,6 ГВт09.01.26, 23:15 • 1336 просмотров

Степан Гафтко

