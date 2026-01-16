Вікіпедія до 25-річчя уклала угоди про надання даних техгігантам для навчання ШІ

З нагоди свого 25-річчя Вікіпедія оголосила про підписання низки ділових контрактів із провідними компаніями у сфері штучного інтелекту. Серед нових партнерів платформи - Microsoft, Meta Platforms, Amazon, Perplexity та французька Mistral AI. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Фонд Вікімедіа, який керує ресурсом, планує монетизувати високий попит на свій контент з боку розробників ШІ. Угоди дозволять техгігантам отримувати доступ до бази знань енциклопедії "в обсязі та зі швидкістю, спеціально розробленими для їхніх потреб". Фінансові умови контрактів наразі не розголошуються, проте відомо, що першим великим клієнтом фонду ще у 2022 році став Google.

Meta закриває 550 000 акаунтів в Австралії через заборону соцмереж для дітей

Мета ініціативи - забезпечити "справедливу частку" виплат від корпорацій, які використовують краудсорсинговий контент Вікіпедії для навчання своїх генеративних моделей.

Позиція засновника Вікіпедії

Засновник проєкту Джиммі Вейлз привітав використання даних енциклопедії для навчання алгоритмів, наголосивши на якості інформації, яку перевіряють люди. На його думку, краще співпрацювати з розробниками, ніж блокувати їх.

Я особисто дуже радий, що моделі штучного інтелекту навчаються на даних Вікіпедії, тому що вони куруються людиною. Я б не хотів використовувати штучний інтелект, який навчений лише на X, знаєте, наприклад, дуже розлючений штучний інтелект - зазначив Вейлз в інтерв’ю Associated Press, згадавши платформу Ілона Маска.

Він підкреслив, що Вікіпедія прагне залишатися відкритим простором, проте компанії мають компенсувати витрати на інфраструктуру, які вони створюють через агресивні методи збору даних.

Google інтегрує покупки від Walmart та Shopify безпосередньо у чат-бот Gemini