Вікіпедія до 25-річчя уклала угоди про надання даних техгігантам для навчання ШІ

Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 14628 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 23379 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 55818 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 68078 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 36909 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 33569 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 52635 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 42190 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 44317 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 9732 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 13029 перегляди
Уряд затвердив перелік предметів, із якими заборонено перебувати в школах15 січня, 18:01 • 3140 перегляди
Федеральний суд Німеччини поклав провину за напад на газопровід "Північний потік" на Україну - ЗМІ15 січня, 18:25 • 3504 перегляди
Свириденко: Міносвіти і КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року 15 січня, 19:58 • 3794 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 13029 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 46346 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 55818 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 68078 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 60494 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джей Ді Венс
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Венесуела
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 9732 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 22910 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 44676 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 78419 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 69364 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Дипломатка

Вікіпедія до 25-річчя уклала угоди про надання даних техгігантам для навчання ШІ

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Вікіпедія уклала контракти з Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity та Mistral AI для надання даних ШІ. Фонд Вікімедіа монетизує свій контент для розробників ШІ, забезпечуючи доступ до бази знань.

Вікіпедія до 25-річчя уклала угоди про надання даних техгігантам для навчання ШІ

З нагоди свого 25-річчя Вікіпедія оголосила про підписання низки ділових контрактів із провідними компаніями у сфері штучного інтелекту. Серед нових партнерів платформи - Microsoft, Meta Platforms, Amazon, Perplexity та французька Mistral AI. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Фонд Вікімедіа, який керує ресурсом, планує монетизувати високий попит на свій контент з боку розробників ШІ. Угоди дозволять техгігантам отримувати доступ до бази знань енциклопедії "в обсязі та зі швидкістю, спеціально розробленими для їхніх потреб". Фінансові умови контрактів наразі не розголошуються, проте відомо, що першим великим клієнтом фонду ще у 2022 році став Google.

Meta закриває 550 000 акаунтів в Австралії через заборону соцмереж для дітей12.01.26, 02:59 • 3914 переглядiв

Мета ініціативи - забезпечити "справедливу частку" виплат від корпорацій, які використовують краудсорсинговий контент Вікіпедії для навчання своїх генеративних моделей.

Позиція засновника Вікіпедії

Засновник проєкту Джиммі Вейлз привітав використання даних енциклопедії для навчання алгоритмів, наголосивши на якості інформації, яку перевіряють люди. На його думку, краще співпрацювати з розробниками, ніж блокувати їх.

Я особисто дуже радий, що моделі штучного інтелекту навчаються на даних Вікіпедії, тому що вони куруються людиною. Я б не хотів використовувати штучний інтелект, який навчений лише на X, знаєте, наприклад, дуже розлючений штучний інтелект

- зазначив Вейлз в інтерв’ю Associated Press, згадавши платформу Ілона Маска.

Він підкреслив, що Вікіпедія прагне залишатися відкритим простором, проте компанії мають компенсувати витрати на інфраструктуру, які вони створюють через агресивні методи збору даних. 

Google інтегрує покупки від Walmart та Shopify безпосередньо у чат-бот Gemini12.01.26, 00:41 • 2590 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Тренд
Бренд
Соціальна мережа
Amazon
Ассошіейтед Прес
Ілон Маск
Microsoft
Google