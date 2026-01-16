Коллапс в Токио: пожар на путях остановил железнодорожное сообщение в час пик

Фото: Bloomberg

В пятницу, 16 января, масштабное отключение электроэнергии парализовало работу основных железнодорожных линий японской столицы. Авария произошла в утренний час пик, заблокировав движение на ключевых маршрутах и заставив миллионы пассажиров искать альтернативные способы передвижения или оставаться работать дома. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным оператора East Japan Railway Co. (JR East), по состоянию на 10:00 по местному времени движение на кольцевой линии Яманотэ, проходящей через Синдзюку — самую загруженную станцию мира, — оставалось полностью прекращенным. Также пострадали линии Кэйхин Тохоку и Токайдо. Возобновление стабильной работы ожидается не ранее 13:00.

Причиной сбоя стал пожар электрооборудования вблизи железнодорожных путей. Как сообщил вещатель NHK со ссылкой на пожарную службу Токио, огонь уже ликвидирован, однако специалисты продолжают выяснять прямую связь между этим инцидентом и отключением питания всей сети.

Последствия для пассажиров и рынка

Токио известно своей сверхпунктуальной железнодорожной системой, поэтому внезапный коллапс вызвал хаос на перронах.

Акции JR East на фоне инцидента упали на 3,6%, что стало крупнейшим внутридневным падением акций компании с апреля прошлого года.

Пассажирам пришлось штурмовать альтернативные автобусные маршруты и такси, что привело к пробкам на дорогах.

Администрация города напомнила, что в Токио и прилегающих префектурах ежедневно пользуются железной дорогой более 14 миллионов человек, поэтому даже кратковременная задержка вызывает цепную реакцию по всей транспортной системе страны.

