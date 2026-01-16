Коллапс в Токио: пожар на путях остановил железнодорожное сообщение в час пик

$43.180.08
15 января, 22:04 • 5412 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 17445 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 25338 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 58249 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 70010 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 37444 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 33955 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 52954 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 42429 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 44630 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Федеральный суд Германии возложил вину за нападение на газопровод "Северный поток" на Украину - СМИ15 января, 18:25 • 4582 просмотра
Постоянный совет ОБСЕ обсудил массированные ракетные и беспилотные атаки россии против Украины - Сибига15 января, 19:21 • 2778 просмотра
Свириденко: Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года15 января, 19:58 • 5544 просмотра
Президент Чехии Павел призвал заменить сочувствие Украине прямой и четкой поддержкойVideo15 января, 20:52 • 2704 просмотра
Нефть резко подешевела: рынок успокоился после отказа США от удара по Ирану00:25 • 2702 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 14590 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 47220 просмотра
15 января, 08:19 • 58242 просмотра
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 58242 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 70003 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 61139 просмотра
Коллапс в Токио: пожар на путях остановил железнодорожное сообщение в час пик

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Масштабное отключение электроэнергии остановило движение поездов на ключевых железнодорожных линиях Токио 16 января. Причиной стал пожар электрооборудования, что привело к хаосу и падению акций JR East.

Коллапс в Токио: пожар на путях остановил железнодорожное сообщение в час пик
Фото: Bloomberg

В пятницу, 16 января, масштабное отключение электроэнергии парализовало работу основных железнодорожных линий японской столицы. Авария произошла в утренний час пик, заблокировав движение на ключевых маршрутах и заставив миллионы пассажиров искать альтернативные способы передвижения или оставаться работать дома. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным оператора East Japan Railway Co. (JR East), по состоянию на 10:00 по местному времени движение на кольцевой линии Яманотэ, проходящей через Синдзюку — самую загруженную станцию мира, — оставалось полностью прекращенным. Также пострадали линии Кэйхин Тохоку и Токайдо. Возобновление стабильной работы ожидается не ранее 13:00.

В Таиланде два человека погибли из-за очередного обрушения крана, который раздавил автомобили15.01.26, 15:59 • 3070 просмотров

Причиной сбоя стал пожар электрооборудования вблизи железнодорожных путей. Как сообщил вещатель NHK со ссылкой на пожарную службу Токио, огонь уже ликвидирован, однако специалисты продолжают выяснять прямую связь между этим инцидентом и отключением питания всей сети.

Последствия для пассажиров и рынка

Токио известно своей сверхпунктуальной железнодорожной системой, поэтому внезапный коллапс вызвал хаос на перронах.

Акции JR East на фоне инцидента упали на 3,6%, что стало крупнейшим внутридневным падением акций компании с апреля прошлого года.

Пассажирам пришлось штурмовать альтернативные автобусные маршруты и такси, что привело к пробкам на дорогах.

Администрация города напомнила, что в Токио и прилегающих префектурах ежедневно пользуются железной дорогой более 14 миллионов человек, поэтому даже кратковременная задержка вызывает цепную реакцию по всей транспортной системе страны.

Коллапс в Лапландии: тысячи туристов застряли в Финляндии из-за экстремальных морозов11.01.26, 23:12 • 4025 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Bloomberg L.P.
Токио