Колапс у Токіо: пожежа на коліях зупинила залізничне сполучення в годину пік

Фото: Bloomberg

У п'ятницю, 16 січня, масштабне відключення електроенергії паралізувало роботу основних залізничних ліній японської столиці. Аварія сталася в ранкову годину пік, заблокувавши рух на ключових маршрутах та змусивши мільйони пасажирів шукати альтернативні способи пересування або залишатися працювати вдома. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними оператора East Japan Railway Co. (JR East), станом на 10:00 за місцевим часом рух на кільцевій лінії Яманоте, що проходить через Шіндзюку - найзавантаженішу станцію світу, - залишався повністю припиненим. Також постраждали лінії Кейхін Тохоку та Токайдо. Відновлення стабільної роботи очікується не раніше 13:00.

Причиною збою стала пожежа електрообладнання поблизу залізничних колій. Як повідомив мовник NHK з посиланням на пожежну службу Токіо, вогонь уже ліквідовано, проте фахівці продовжують з'ясовувати прямий зв'язок між цим інцидентом та відключенням живлення всієї мережі.

Наслідки для пасажирів та ринку

Токіо відоме своєю надпунктуальною залізничною системою, тому раптовий колапс викликав хаос на перонах.

Акції JR East на тлі інциденту впали на 3,6%, що стало найбільшим внутрішньоденним падінням акцій компанії з квітня минулого року.

Пасажирам довелося штурмувати альтернативні автобусні маршрути та таксі, що призвело до заторів на дорогах.

Адміністрація міста нагадала, що в Токіо та прилеглих префектурах щодня користуються залізницею понад 14 мільйонів осіб, тому навіть короткочасна затримка спричиняє ланцюгову реакцію по всій транспортній системі країни.

