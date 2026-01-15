У Таїланді двоє людей загинули через черговий обвал крана, який розчавив автомобілі

$43.180.08
Ексклюзив
13:18
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
08:19
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
Популярнi новини
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідки
15 січня, 06:59
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей
15 січня, 07:20
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго
08:33
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН
10:29
Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+
11:42
Публікації
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН
10:29
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
08:19
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
15 січня, 08:08
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшуки
14 січня, 11:32
УНН Lite
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей
15 січня, 07:20
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix
13 січня, 15:09
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом Кауліцем
12 січня, 00:45
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту
11 січня, 23:46
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій
10 січня, 15:04
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
МіГ-29
Фільм

У Таїланді двоє людей загинули через черговий обвал крана, який розчавив автомобілі

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Поблизу Бангкока кран обрушився на дорогу, розчавивши два автомобілі та забравши життя двох людей. Це сталося наступного дня після масштабної аварії, де через падіння крана зійшов з рейок поїзд і загинули 32 пасажири.

У Таїланді двоє людей загинули через черговий обвал крана, який розчавив автомобілі

Поблизу Бангкока кран обрушився на дорогу, розчавивши два автомобілі та забравши життя двох людей. Це сталося всього за день після масштабної аварії на північному сході країни, де через падіння крана зійшов з рейок поїзд і загинули 32 пасажири. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністр транспорту Таїланду заявив, що будівельна компанія Italian-Thai Development PCL, кран якої за день до цього впав на поїзд у північно-східній провінції Накхонратчасіма, також була причетна до інциденту з краном поблизу Бангкока.

Прем’єр-міністр Анутін Чарнвіракул, який наступного місяця має загальні вибори, заявив у четвер, що його уряд рухається до скасування двох контрактів з ITD, пов’язаних із двома проєктами, де сталися аварії, та пообіцяв подати проти компанії судові позови.

Міністерству транспорту доручено розірвати контракти з підрядниками, використати всі доступні юридичні механізми та внести їх до чорного списку

- сказав він журналістам.

За словами міністра транспорту Піпхата Ратчакітпракарна, уряд також наказав призупинити приблизно з десяток активних державних будівельних проєктів ITD і розпочати їх перевірку.

Компанія Italian-Thai, заснована у 1958 році італійськими та тайськими партнерами, заявила у своєму повідомленні невдовзі після виступу прем’єр-міністра, що бере на себе відповідальність за надання допомоги, компенсацій і відшкодування збитків, завданих обома інцидентами.

"Компанія перегляне та посилить заходи безпеки, щоб забезпечити суворіші й більш комплексні стандарти в майбутньому", — йдеться в заяві ITD для тайської фондової біржі.

Доповнення

Інцидент у четвер стався в провінції Самутсакхон, де кран, який використовували для будівництва естакадної автомагістралі, впав на дорогу внизу й розчавив два автомобілі. За даними місцевої поліції, ще двоє людей отримали поранення.

Це був черговий випадок у серії смертельних аварій на будівельних майданчиках у Таїланді, кілька з яких були пов’язані з Italian-Thai. Серед них — обвал частково збудованої вежі в Бангкоку минулого року, який забрав щонайменше 89 життів під час землетрусу магнітудою 7,7 та призвів до висунення звинувачень у недбалості проти 23 осіб.

Зображення з місця події в четвер показували понівечений зелений кран і величезні шматки бетону, які розчавили транспортні засоби під ними. Відео від новинного видання Thai Rath показало, як автомобілі здавали назад, намагаючись уникнути уламків, серед хмари пилу від обваленого бетону.

Таїланд, друга за величиною економіка Південно-Східної Азії, переживає період масштабного розвитку інфраструктури — від естакадних автомагістралей і швидкісних залізниць до значного розширення надземної залізничної мережі Бангкока.

Нагадаємо

14 січня у Таїланді 22 людини загинули та 80 постраждали внаслідок падіння будівельного крана на потяг, що рухався з Бангкока. Серед постраждалих — однорічна дитина.

Ольга Розгон

