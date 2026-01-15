У Таїланді двоє людей загинули через черговий обвал крана, який розчавив автомобілі

Поблизу Бангкока кран обрушився на дорогу, розчавивши два автомобілі та забравши життя двох людей. Це сталося всього за день після масштабної аварії на північному сході країни, де через падіння крана зійшов з рейок поїзд і загинули 32 пасажири. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністр транспорту Таїланду заявив, що будівельна компанія Italian-Thai Development PCL, кран якої за день до цього впав на поїзд у північно-східній провінції Накхонратчасіма, також була причетна до інциденту з краном поблизу Бангкока.

Прем’єр-міністр Анутін Чарнвіракул, який наступного місяця має загальні вибори, заявив у четвер, що його уряд рухається до скасування двох контрактів з ITD, пов’язаних із двома проєктами, де сталися аварії, та пообіцяв подати проти компанії судові позови.

Міністерству транспорту доручено розірвати контракти з підрядниками, використати всі доступні юридичні механізми та внести їх до чорного списку - сказав він журналістам.

За словами міністра транспорту Піпхата Ратчакітпракарна, уряд також наказав призупинити приблизно з десяток активних державних будівельних проєктів ITD і розпочати їх перевірку.

Компанія Italian-Thai, заснована у 1958 році італійськими та тайськими партнерами, заявила у своєму повідомленні невдовзі після виступу прем’єр-міністра, що бере на себе відповідальність за надання допомоги, компенсацій і відшкодування збитків, завданих обома інцидентами.

"Компанія перегляне та посилить заходи безпеки, щоб забезпечити суворіші й більш комплексні стандарти в майбутньому", — йдеться в заяві ITD для тайської фондової біржі.

Доповнення

Інцидент у четвер стався в провінції Самутсакхон, де кран, який використовували для будівництва естакадної автомагістралі, впав на дорогу внизу й розчавив два автомобілі. За даними місцевої поліції, ще двоє людей отримали поранення.

Це був черговий випадок у серії смертельних аварій на будівельних майданчиках у Таїланді, кілька з яких були пов’язані з Italian-Thai. Серед них — обвал частково збудованої вежі в Бангкоку минулого року, який забрав щонайменше 89 життів під час землетрусу магнітудою 7,7 та призвів до висунення звинувачень у недбалості проти 23 осіб.

Зображення з місця події в четвер показували понівечений зелений кран і величезні шматки бетону, які розчавили транспортні засоби під ними. Відео від новинного видання Thai Rath показало, як автомобілі здавали назад, намагаючись уникнути уламків, серед хмари пилу від обваленого бетону.

Таїланд, друга за величиною економіка Південно-Східної Азії, переживає період масштабного розвитку інфраструктури — від естакадних автомагістралей і швидкісних залізниць до значного розширення надземної залізничної мережі Бангкока.

Нагадаємо

14 січня у Таїланді 22 людини загинули та 80 постраждали внаслідок падіння будівельного крана на потяг, що рухався з Бангкока. Серед постраждалих — однорічна дитина.