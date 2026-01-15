В Таиланде два человека погибли из-за очередного обрушения крана, который раздавил автомобили

Вблизи Бангкока кран обрушился на дорогу, раздавив два автомобиля и унеся жизни двух человек. Это произошло всего через день после масштабной аварии на северо-востоке страны, где из-за падения крана сошел с рельсов поезд и погибли 32 пассажира. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министр транспорта Таиланда заявил, что строительная компания Italian-Thai Development PCL, кран которой за день до этого упал на поезд в северо-восточной провинции Накхонратчасима, также была причастна к инциденту с краном вблизи Бангкока.

Премьер-министр Анутин Чарнвиракул, у которого в следующем месяце должны состояться всеобщие выборы, заявил в четверг, что его правительство движется к отмене двух контрактов с ITD, связанных с двумя проектами, где произошли аварии, и пообещал подать против компании судебные иски.

Министерству транспорта поручено расторгнуть контракты с подрядчиками, использовать все доступные юридические механизмы и внести их в черный список - сказал он журналистам.

По словам министра транспорта Пипхата Ратчакитпракарна, правительство также приказало приостановить примерно с десяток активных государственных строительных проектов ITD и начать их проверку.

Компания Italian-Thai, основанная в 1958 году итальянскими и тайскими партнерами, заявила в своем сообщении вскоре после выступления премьер-министра, что берет на себя ответственность за оказание помощи, компенсаций и возмещение ущерба, нанесенного обоими инцидентами.

"Компания пересмотрит и усилит меры безопасности, чтобы обеспечить более строгие и комплексные стандарты в будущем", — говорится в заявлении ITD для тайской фондовой биржи.

Дополнение

Инцидент в четверг произошел в провинции Самутсакхон, где кран, который использовали для строительства эстакадной автомагистрали, упал на дорогу внизу и раздавил два автомобиля. По данным местной полиции, еще два человека получили ранения.

Это был очередной случай в серии смертельных аварий на строительных площадках в Таиланде, несколько из которых были связаны с Italian-Thai. Среди них — обвал частично построенной башни в Бангкоке в прошлом году, который унес по меньшей мере 89 жизней во время землетрясения магнитудой 7,7 и привел к выдвижению обвинений в халатности против 23 человек.

Изображения с места происшествия в четверг показывали искореженный зеленый кран и огромные куски бетона, которые раздавили транспортные средства под ними. Видео от новостного издания Thai Rath показало, как автомобили сдавали назад, пытаясь избежать обломков, среди облака пыли от обрушившегося бетона.

Таиланд, вторая по величине экономика Юго-Восточной Азии, переживает период масштабного развития инфраструктуры — от эстакадных автомагистралей и скоростных железных дорог до значительного расширения надземной железнодорожной сети Бангкока.

Напомним

14 января в Таиланде 22 человека погибли и 80 пострадали в результате падения строительного крана на поезд, двигавшийся из Бангкока. Среди пострадавших — годовалый ребенок.