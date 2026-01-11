Колапс у Лапландії: тисячі туристів застрягли у Фінляндії через екстремальні морози

$42.990.00
18:21 • 6402 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
16:41 • 12450 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 15237 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 17162 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 32296 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 27398 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 32239 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 42787 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 66146 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 44255 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Сили оборони зривають спроби росії створити загрозу наступу на Суми - 7-й корпус ДШВVideo11 січня, 12:10 • 6710 перегляди
Виживання без підтримки і без перспектив: у розвідці заявили, що регіони рф охопила фінансова криза11 січня, 12:15 • 24252 перегляди
Взяв шлюб просто на позиції: боєць бригади "Хижак" одружився через "Дію"Video11 січня, 13:08 • 5316 перегляди
Ураження бурових установок на Каспії: ССО показали кадри ударуVideo15:33 • 4796 перегляди
Українців чекають відключення світла 12 січня: Укренерго опублікувало графіки17:42 • 4472 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 32297 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 56437 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 104383 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 131042 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 100248 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Садовий
Роберт Фіцо
Україна
Запорізька область
Херсонська область
Дніпро (місто)
Львів
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 20987 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 23630 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 79243 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 79862 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 100102 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Серіали
The New York Times

Колапс у Лапландії: тисячі туристів застрягли у Фінляндії через екстремальні морози

Київ • УНН

 • 38 перегляди

11 січня тисячі туристів заблоковані на півночі Фінляндії через паралізовану роботу аеропорту Кіттіля. Температура впала до мінус 37°C, що унеможливило обслуговування літаків.

Колапс у Лапландії: тисячі туристів застрягли у Фінляндії через екстремальні морози
Фото: AP

У неділю, 11 січня тисячі туристів опинилися заблокованими на півночі Фінляндії. Робота аеропорту Кіттіля була фактично паралізована через критичне зниження температури, що призвело до масового скасування авіарейсів. Про це повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

За даними фінського національного мовника Yle, вранці в неділю температура в районі аеропорту впала до мінус 37°C. Такі погодні умови унеможливили проведення стандартних операцій, зокрема видалення льоду з літаків та технічне обслуговування бортів.

Діти Львова не йдуть до школи 12 січня через снігопад: Садовий закликав не користуватися авто11.01.26, 21:23 • 1326 переглядiв

Ситуація залишається складною, оскільки Фінський метеорологічний інститут прогнозує подальше похолодання. У понеділок у Лапландії очікується зниження температури до позначки мінус 40°C. Попри звичність фінів до суворих зим, цьогорічні морози виявилися значно сильнішими за середньостатистичні показники.

Погіршення погодних умов у Європі

Екстремальні холоди, снігопади та сильний вітер охопили не лише північ, а й центральні та східні регіони Європи. Транспортний колапс спостерігається і в Німеччині. У неділю пасажири залізниці продовжували стикатися з тривалими затримками та скасуваннями рейсів. Нагадаємо, що в п'ятницю оператор Deutsche Bahn повністю зупинив рух поїздів на півночі країни через інтенсивні снігопади та ожеледицю. 

Негода в Україні 11 січня: рух громадського транспорту у Харкові ускладнений через снігопад11.01.26, 17:51 • 3498 переглядiв

Степан Гафтко

Deutsche Bahn
Фінляндія
Європа
Німеччина