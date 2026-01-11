Колапс у Лапландії: тисячі туристів застрягли у Фінляндії через екстремальні морози
11 січня тисячі туристів заблоковані на півночі Фінляндії через паралізовану роботу аеропорту Кіттіля. Температура впала до мінус 37°C, що унеможливило обслуговування літаків.
У неділю, 11 січня тисячі туристів опинилися заблокованими на півночі Фінляндії. Робота аеропорту Кіттіля була фактично паралізована через критичне зниження температури, що призвело до масового скасування авіарейсів. Про це повідомляє Yle, пише УНН.
Деталі
За даними фінського національного мовника Yle, вранці в неділю температура в районі аеропорту впала до мінус 37°C. Такі погодні умови унеможливили проведення стандартних операцій, зокрема видалення льоду з літаків та технічне обслуговування бортів.
Ситуація залишається складною, оскільки Фінський метеорологічний інститут прогнозує подальше похолодання. У понеділок у Лапландії очікується зниження температури до позначки мінус 40°C. Попри звичність фінів до суворих зим, цьогорічні морози виявилися значно сильнішими за середньостатистичні показники.
Погіршення погодних умов у Європі
Екстремальні холоди, снігопади та сильний вітер охопили не лише північ, а й центральні та східні регіони Європи. Транспортний колапс спостерігається і в Німеччині. У неділю пасажири залізниці продовжували стикатися з тривалими затримками та скасуваннями рейсів. Нагадаємо, що в п'ятницю оператор Deutsche Bahn повністю зупинив рух поїздів на півночі країни через інтенсивні снігопади та ожеледицю.
