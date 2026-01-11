Коллапс в Лапландии: тысячи туристов застряли в Финляндии из-за экстремальных морозов
11 января тысячи туристов заблокированы на севере Финляндии из-за парализованной работы аэропорта Киттиля. Температура упала до минус 37°C, что сделало невозможным обслуживание самолетов.
В воскресенье, 11 января, тысячи туристов оказались заблокированными на севере Финляндии. Работа аэропорта Киттиля была фактически парализована из-за критического снижения температуры, что привело к массовой отмене авиарейсов. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.
По данным финского национального вещателя Yle, утром в воскресенье температура в районе аэропорта упала до минус 37°C. Такие погодные условия сделали невозможным проведение стандартных операций, в частности удаление льда с самолетов и техническое обслуживание бортов.
Ситуация остается сложной, поскольку Финский метеорологический институт прогнозирует дальнейшее похолодание. В понедельник в Лапландии ожидается снижение температуры до отметки минус 40°C. Несмотря на привычность финнов к суровым зимам, нынешние морозы оказались значительно сильнее среднестатистических показателей.
Ухудшение погодных условий в Европе
Экстремальные холода, снегопады и сильный ветер охватили не только север, но и центральные и восточные регионы Европы. Транспортный коллапс наблюдается и в Германии. В воскресенье пассажиры железной дороги продолжали сталкиваться с длительными задержками и отменами рейсов. Напомним, что в пятницу оператор Deutsche Bahn полностью остановил движение поездов на севере страны из-за интенсивных снегопадов и гололедицы.
