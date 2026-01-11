$42.990.00
18:21 • 6402 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
16:41 • 12450 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 15237 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 17162 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 32296 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 27398 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 32240 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 42787 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 66147 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 44255 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Коллапс в Лапландии: тысячи туристов застряли в Финляндии из-за экстремальных морозов

Киев • УНН

 • 36 просмотра

11 января тысячи туристов заблокированы на севере Финляндии из-за парализованной работы аэропорта Киттиля. Температура упала до минус 37°C, что сделало невозможным обслуживание самолетов.

Коллапс в Лапландии: тысячи туристов застряли в Финляндии из-за экстремальных морозов
Фото: AP

В воскресенье, 11 января, тысячи туристов оказались заблокированными на севере Финляндии. Работа аэропорта Киттиля была фактически парализована из-за критического снижения температуры, что привело к массовой отмене авиарейсов. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Подробности

По данным финского национального вещателя Yle, утром в воскресенье температура в районе аэропорта упала до минус 37°C. Такие погодные условия сделали невозможным проведение стандартных операций, в частности удаление льда с самолетов и техническое обслуживание бортов.

Дети Львова не идут в школу 12 января из-за снегопада: Садовый призвал не пользоваться авто11.01.26, 21:23 • 1324 просмотра

Ситуация остается сложной, поскольку Финский метеорологический институт прогнозирует дальнейшее похолодание. В понедельник в Лапландии ожидается снижение температуры до отметки минус 40°C. Несмотря на привычность финнов к суровым зимам, нынешние морозы оказались значительно сильнее среднестатистических показателей.

Ухудшение погодных условий в Европе

Экстремальные холода, снегопады и сильный ветер охватили не только север, но и центральные и восточные регионы Европы. Транспортный коллапс наблюдается и в Германии. В воскресенье пассажиры железной дороги продолжали сталкиваться с длительными задержками и отменами рейсов. Напомним, что в пятницу оператор Deutsche Bahn полностью остановил движение поездов на севере страны из-за интенсивных снегопадов и гололедицы. 

Непогода в Украине 11 января: движение общественного транспорта в Харькове затруднено из-за снегопада11.01.26, 17:51 • 3498 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
