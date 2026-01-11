Непогода в Украине 11 января: движение общественного транспорта в Харькове затруднено из-за снегопада
Киев • УНН
В Харькове неблагоприятные погодные условия вызвали задержки в работе трамваев, троллейбусов и автобусов. Городские службы работают над ликвидацией последствий непогоды, очищая дороги и тротуары.
В Харькове неблагоприятные погодные условия привели к осложнению движения наземного общественного транспорта. Об этом сообщает Харьковский городской совет, передает УНН.
Подробности
По информации департамента, из-за непогоды возможны задержки в работе всех трамваев, троллейбусов и автобусов, а городские службы работают над устранением последствий сложных погодных условий.
Работники КП "Дорремстрой" устраняют последствия непогоды. Они очищают от снега дороги, тротуары, пешеходные дорожки, внутриквартальные проезды, остановки общественного транспорта, выходы из подъездов и т.д.
Кроме того, по предварительной информации, бригады СКП "Харьковзеленстрой" убирают снег во всех районах города.
В работах задействованы средства ручной механизации и моторизованная техника
