Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11:39 • 8058 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 18742 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 21252 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 28913 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 39773 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 61039 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 42464 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 33831 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 37347 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
Графики отключений электроэнергии
Непогода в Украине 11 января: движение общественного транспорта в Харькове затруднено из-за снегопада

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В Харькове неблагоприятные погодные условия вызвали задержки в работе трамваев, троллейбусов и автобусов. Городские службы работают над ликвидацией последствий непогоды, очищая дороги и тротуары.

Непогода в Украине 11 января: движение общественного транспорта в Харькове затруднено из-за снегопада
Фото: Харьковский городской совет

В Харькове неблагоприятные погодные условия привели к осложнению движения наземного общественного транспорта. Об этом сообщает Харьковский городской совет, передает УНН.

Подробности

По информации департамента, из-за непогоды возможны задержки в работе всех трамваев, троллейбусов и автобусов, а городские службы работают над устранением последствий сложных погодных условий.

Работники КП "Дорремстрой" устраняют последствия непогоды. Они очищают от снега дороги, тротуары, пешеходные дорожки, внутриквартальные проезды, остановки общественного транспорта, выходы из подъездов и т.д.

- говорится в сообщении.

Кроме того, по предварительной информации, бригады СКП "Харьковзеленстрой" убирают снег во всех районах города.

В работах задействованы средства ручной механизации и моторизованная техника

- сообщается в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Днепре и области продолжается снегопад, метель и морозы. Полиция совместно с коммунальными службами ликвидирует последствия непогоды и обеспечивает безопасность дорожного движения.

Также УНН сообщал, что на Херсонщине из-за снегопада затруднено движение транспорта, полиция работает в усиленном режиме, помогая водителям.

Алла Киосак

ОбществоПроисшествияПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Снег в Украине
Днепр
Херсонская область
Харьков