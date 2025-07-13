Украину накроет волна жары: ожидается +35 и более в течение следующих недель

Понедельник, 14 июля, в Украине обещает быть жарким: на юге и в центре до +34, на севере до +30, а на западе — немного прохладнее. Дожди возможны только вечером в западных регионах. А еще через неделю предупреждают о вероятном температурном скачке до +40.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко, пишет УНН.

Детали

Очередной июльский понедельник ожидается в Украине жарким и умеренно жарким. В южной части, в восточных областях, в большинстве центральных в течение дня максимальная температура воздуха составит +29+34 градуса. В северной части Украины 14-го июля будет в пределах +27+30 градусов. В западных областях завтра ожидается +25+29 градусов — сообщила она.

Синоптик добавила, что в понедельник будет преобладать сухая погода и лишь во второй половине дня или к вечеру в западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами.

При грозах возможно шквалистое усиление ветра и локально град — предостерегает Диденко.

В Киеве 14 июля осадков не предвидится. Максимальная температура воздуха составит в столице +27+29 градусов. 17-18 июля, на значительную часть Украины кратковременно прорвется свежий воздух, температура снизится до +18+25 градусов, на юге и востоке до +26+30 градусов.

Однако уже на следующих выходных столбики термометров снова поползут вверх.

Не хочу заранее вас пугать, но в начале, через одну, следующей недели, ориентировочно во вторник, 22-го июля, по предварительным прогнозам, в Украине ожидается очень высокий скачок температуры воздуха, то есть, за +35 и, вероятно, до +40 градусов и даже немного выше — подчеркивает синоптик.

Она добавляет, что прогноз предварительный, однако стоит подготовиться к возможной жаре.

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