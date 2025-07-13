Україну накриє хвиля спеки: очікується +35 і більше протягом наступних тижнів

Понеділок, 14 липня, в Україні обіцяє бути спекотним: на півдні та в центрі до +34, на півночі до +30, а на заході - трохи прохолодніше. Дощі можливі лише ввечері в західних регіонах. А ще через тиждень попереджають про імовірний температурний стрибок до +40.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко пише УНН.

Деталі

Черговий липневий понеділок очікується в Україні спекотним та помірно спекотним. У південній частині, у східних областях, у більшості центральних протягом дня максимальна температура повітря становитиме +29+34 градуси. У північній частині України 14-го липня буде в межах +27+30 градусів. У західних областях завтра очікується +25+29 градусів - повідомила вона.

Синоптик додала, що у понеділок переважатиме суха погода і лише в другій половині дня чи надвечір у західних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами.

При грозах можливе шквалисте посилення вітру та локально град - застерігає Діденко.

У Києві 14 липня опадів не передбачається. Максимальна температура повітря становитиме у столиці +27+29 градусів. 17-18 липня, на значну частину України короткочасно прорветься свіже повітря, температура знизиться до +18+25 градусів, на півдні та сході до +26+30 градусів.

Проте вже наступними вихідними стовпчики термометрів знову поповзуть вгору.

Не хочу заздалегідь вас лякати, але на початку, через один, наступного тижня, орієнтовно у вівторок, 22-го липня, за попередніми прогнозами, в Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря, тобто, за +35 і, ймовірно, до +40 градусів і навіть трохи вище - наголошує синоптик.

Вона додає, що прогноз попередній, проте варто підготуватися до можливої спеки.

Рекорд за майже 60 років: у Львові зафіксовано опади на рівні 115% місячної норми