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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский прибыл в Исландию: что будут обсуждать на саммите с пятью странами

Зеленский прибыл в Исландию: что будут обсуждать на саммите с пятью странами

Киев  •  УНН

13:22 • 6636 просмотра

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Президент Украины посетил Исландию для участия в четвертом саммите Украина - Северная Европа. На встрече обсудят военную помощь, производство оружия и морскую безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 октября, прибыл в Исландию для участия саммите Украина - Северная Европа. Там Глава государства  проведет двусторонние переговоры  с лидерами пяти стран по поддержке Плана победы и военной помощи, сообщает УНН

Впервые прибыл в Исландию с рабочим визитом. Приму участие в четвертом саммите Украина - Северная Европа и проведу двусторонние переговоры с его участниками: премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Встречусь с госпожой Президентом и представителями парламента страны-хозяйки. Приму участие в заседании Северного совета

- написал Зеленский в Telegram. 

Как указал Президент, он вместе с лидерами государств будет говорить о поддержке Плана победы и о вопросах, в которых «наше сотрудничество может быть наиболее результативным: финансирование украинского производства оружия и дальнобойных средств, подготовка к зиме, морская безопасность, ограничение российского теневого флота, оборонная поддержка, подготовка и оснащение украинских воинов».

По словам Зеленького, страны Северной Европы - принципиальные и решительные союзники Украины, а площадка Украина - Северная Европа - один из самых эффективных  многосторонних форматов. «Продолжаем работать вместе, чтобы реализовать ее полный потенциал», - добавил Президент. 

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский 29 октября примет участие в сессии Северного совета и выступит перед его членами в Рейкьявике,

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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