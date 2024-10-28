Зеленский прибыл в Исландию: что будут обсуждать на саммите с пятью странами
Киев • УНН
Президент Украины посетил Исландию для участия в четвертом саммите Украина - Северная Европа. На встрече обсудят военную помощь, производство оружия и морскую безопасность.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 октября, прибыл в Исландию для участия саммите Украина - Северная Европа. Там Глава государства проведет двусторонние переговоры с лидерами пяти стран по поддержке Плана победы и военной помощи, сообщает УНН.
Впервые прибыл в Исландию с рабочим визитом. Приму участие в четвертом саммите Украина - Северная Европа и проведу двусторонние переговоры с его участниками: премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Встречусь с госпожой Президентом и представителями парламента страны-хозяйки. Приму участие в заседании Северного совета
Как указал Президент, он вместе с лидерами государств будет говорить о поддержке Плана победы и о вопросах, в которых «наше сотрудничество может быть наиболее результативным: финансирование украинского производства оружия и дальнобойных средств, подготовка к зиме, морская безопасность, ограничение российского теневого флота, оборонная поддержка, подготовка и оснащение украинских воинов».
По словам Зеленького, страны Северной Европы - принципиальные и решительные союзники Украины, а площадка Украина - Северная Европа - один из самых эффективных многосторонних форматов. «Продолжаем работать вместе, чтобы реализовать ее полный потенциал», - добавил Президент.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский 29 октября примет участие в сессии Северного совета и выступит перед его членами в Рейкьявике,