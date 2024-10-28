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Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Ісландії інвестиції в українське виробництво зброї

Київ • УНН

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Під час першого робочого візиту до Ісландії президент України зустрівся з прем'єр-міністром країни. Сторони обговорили вступ до НАТО, інвестиції в ОПК та виробництво безпілотників.

Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Ісландії інвестиції в українське виробництво зброї

В понеділок, 28 жовтня, в межах свого першого робочого візиту до Ісландії президент України  Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром країни Б’ярні Бенедіктссоном. Сторони обговорили вступ України до НАТО та інвестиції в український ОПК. Про це пише УНН з посиланням на Офіс президента. 

Деталі

Глава держави подякував Ісландії та всім партнерам – державам Північної Європи за підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Ми захищаємо наші життя, наші домівки, наших дітей щодня. Але це не було б можливим без вашої сильної підтримки, підтримки кожного партнера. Ми дуже вдячні, але сьогодні ми маємо бути сильнішими, щоб зупинити Путіна. І це я хочу обговорити з нашими партнерами, з усіма союзниками. У нас є План перемоги, ми прагнемо його реальної підтримки

- заявив Зеленський.

Під час зустрічі Володимир Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, а також про досягнення України у виробництві безпілотних систем.

Він закликав Ісландію фінансувати українське виробництво снарядів, далекобійних дронів і ракет та іншої зброї, а також приєднатися до коаліції укриттів, яку ініціювали Україна та Фінляндія.

Окремо президент поінформував про залучення військових Північної Кореї до російської агресії проти України, про що свідчать дані розвідки, та застосування Росією північнокорейських та іранських озброєнь.

Володимир Зеленський наголосив, що на тлі цього важлива рішуча реакція світу.

Президент акцентував, що запрошення України до Альянсу – перший пункт Плану перемоги, адже тільки це є єдиною гарантією тривалого миру.

Нагадаємо

В понеділок, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Ісландії для участі саміті Україна – Північна Європа.

Володимир Омельченко

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