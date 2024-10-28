Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Ісландії інвестиції в українське виробництво зброї

В понеділок, 28 жовтня, в межах свого першого робочого візиту до Ісландії президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром країни Б’ярні Бенедіктссоном. Сторони обговорили вступ України до НАТО та інвестиції в український ОПК. Про це пише УНН з посиланням на Офіс президента.

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Глава держави подякував Ісландії та всім партнерам – державам Північної Європи за підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Ми захищаємо наші життя, наші домівки, наших дітей щодня. Але це не було б можливим без вашої сильної підтримки, підтримки кожного партнера. Ми дуже вдячні, але сьогодні ми маємо бути сильнішими, щоб зупинити Путіна. І це я хочу обговорити з нашими партнерами, з усіма союзниками. У нас є План перемоги, ми прагнемо його реальної підтримки