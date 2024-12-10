Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются

Французский президент Эммануэль Макрон предложил разместить иностранные войска на территории Украины до ее вступления в НАТО. Эксперты отмечают, что такие идеи существуют, но их реализация остается неопределенной. Рассматриваются различные форматы, от полицейских миссий до боеспособных контингентов, однако решение может зависеть от многих стран, в том числе и рф.

Эксперты в комментарии УНН объяснили возможные форматы присутствия иностранных войск в Украине и связанные с этим вызовы.

Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский отметил, что идеи о введении иностранных контингентов на территорию Украины существуют. Это могут быть как полицейские миссии, так и полноформатные боеспособные части, включающие солдат и технику. На сегодня такие предложения есть только на уровне слухов и предположений.

Я думаю, что и сами союзники не знают точно, как это будет выглядеть, потому что стоит понимать, что, скорее всего, этот вопрос будет регулироваться во время мирных переговоров с россией. И здесь неоднократно вспоминают предложения Макрона. Напомню, что он говорил, что могут быть введены иностранные войска, в частности стран-членов Альянса, на территорию Украины, но тогда он имел в виду, если эскалация приобретет такое развитие, когда это будет угрожать большей оккупации Украины, и это будет иметь угрозу для стран Запада, потому что тогда российские войска смогут приблизиться к границам стран-членов Альянса - считает Желиховский.

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В этом контексте Макрон упоминал Киев и Одессу как потенциальные зоны риска. Франция, со своей стороны, могла бы стать донором войск, в частности используя свой иностранный легион, способный выполнять подобные миссии.

"А в данном случае, конечно, нужно переформатировать эту дивизию, поскольку, скорее всего, речь идет о том, что иностранные войска будут находиться на территории Украины во время перемирия, то есть уже после активной фазы боевых действий российско-украинской войны. Не исключено, что эти контингенты, независимо от их формата, могут быть размещены вдоль линии разграничения, которая сформируется на момент заключения соглашения. Мы не знаем, где именно будет проходить эта линия, часть может пройти по территории россии, но большая часть - по Украине. Поэтому, очевидно, там могут действовать различные миссии, в том числе и миротворческие контингенты ООН", - заявил эксперт-международник.

Однако, по словам Желиховского, США вряд ли будут участвовать в этом из-за принципиальной позиции Дональда Трампа. С большой вероятностью могли бы быть задействованы войска стран континентальной Европы, например, Франции, Польши или даже стран Балтии.

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Желиховский отметил, что Германия пока остается под вопросом из-за отсутствия единства среди ее политического руководства. Например, министр иностранных дел поддерживала идею предоставления Украине ракет Taurus, тогда как канцлер Олаф Шольц выступал против.

Эксперт также предположил, что определенные миссии будут иметь надзорный характер, в частности мониторинг выполнения соглашений, как это было в рамках Минских договоренностей.

В то же время эксперт обратил внимание на активизацию дипломатической деятельности со стороны министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который в последнее время посещает европейские встречи, в частности, министерскую встречу ОБСЕ на Мальте. Это может свидетельствовать о скрытых переговорах.

По мнению Желиховского, возможны гибридные варианты - введение войск стран НАТО и создание совместных миротворческих миссий с участием ОБСЕ. Эксперт-международник также отметил, что Украина вряд ли сможет присоединиться к НАТО в ближайшей перспективе по ряду политических и безопасностных причин. Администрация Дональда Трампа, вероятно, займет жесткую позицию по этому поводу.

Возможное исключение состоит в том, что если Байден предоставит нам приглашение, и мы будем уверены, что вступим в НАТО, тогда, с позиции силы, можно было бы давить. Тогда нужно предоставить Украине столько вооружения, что Путин задумается, стоит ли продолжать конфликт. Сюда входят дальнобойные ракеты, средства ПВО для создания "Железного купола", самолеты F-16, а также системы ядерного сдерживания, такие как Tomahawk - заметил Желиховский.

Он напомнил, что сейчас также обсуждается создание "ракетной коалиции". "Например, если в Германии досрочно выиграет выборы ХДС, и Фридрих Мерц станет канцлером, то он подтвердил готовность предоставить Украине Taurus. Тогда Америка могла бы передать Tomahawk, Германия - Taurus, а Великобритания и Франция увеличить поставки Storm Shadow и Scalp. Плюс Америка могла бы предоставить больше ATACMS с разрешением на их применение по территории России", - добавил эксперт. Это позволило бы наносить удары по европейской части рф, поражая важные военные и экономические цели.

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Желиховский добавил, что сложно найти примеры ведения иностранных войск на территорию другой страны, потому что украинский случай уникален из-за прямого присутствия россии на оккупированных территориях. Это затрудняет применение стандартных моделей безопасности, которые использовались в Японии, Южной Корее или Финляндии. Украина нуждается в адаптированной модели, которая будет учитывать эти особенности и обеспечит долговременную поддержку международных партнеров.

Политолог Тарас Загородний отметил, что предложение Макрона является интересным, но его формат, количество военных и их местонахождение пока неизвестны. Эксперт отметил, что для Украины очень важно привлечь войска НАТО, в частности Франции, Великобритании, а также хотя бы тысячу военных из США. Такое размещение было бы полезным для страны, ведь фактически означало бы постепенное вступление Украины в НАТО.

Загородний отметил, что присутствие иностранных войск на украинской территории - это однозначный плюс, поскольку чем больше таких контингентов, тем лучше для безопасности Украины. Но в то же время открытым остается вопрос, будут ли эти войска участвовать в боевых действиях, если ситуация этого потребует. Эксперт подчеркнул, что важно работать над формулой гибридного вступления в НАТО, когда иностранные войска будут находиться в Украине как часть двусторонних соглашений с партнерами.

Относительно международного опыта таких миссий, Загородний отметил, что подобных примеров в мире может и не быть. Но для Украины крайне важно интегрироваться в военные структуры, даже если это не будет формальным членством в НАТО. Он также добавил, что пока Украина не восстановит свои границы по состоянию на 1991 год, ее вступление в НАТО будет фактически невозможным.

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Политолог Максим Яли отметил, что наиболее реалистичный сценарий - это размещение миротворческого контингента на линии соприкосновения. Он напомнил, что подобные инициативы уже обсуждались в 2016-2017 годах при президентстве Петра Порошенко. Тогда даже путин соглашался на идею размещения миротворцев ОБСЕ на линии соприкосновения, хотя в конце концов переговоры зашли в тупик из-за противоречий относительно зон размещения войск.

Эксперт подчеркнул, что исторические прецеденты подтверждают эффективность подобных миссий. Например, миссия НАТО KFOR в Косово помогла остановить гражданскую войну и предотвратить возобновление конфликта. Которые также отметил, что такие миротворческие миссии в Европе могли бы быть под эгидой НАТО, ООН и ОБСЕ. Они обеспечили бы гарантии безопасности Украины до ее полноценного вступления в НАТО.

Однако эксперт отметил, что россия, скорее всего, будет выступать против таких миссий, особенно если к ним будут привлечены страны НАТО. В этом контексте он напомнил о противоречиях в отношении наблюдателей ОБСЕ, которые в предыдущих миссиях часто не фиксировали обстрелы из-за ограничений своей работы до 18:00.

Говоря о позиции НАТО, Яли отметил, что настроения внутри Альянса также не являются однозначными. И хотя США на Бухарестском саммите 2008 года поддерживали предоставление Украине дорожной карты для вступления, Франция и Германия выступили против, и сейчас подобный сценарий повторяется, потому что Германия до сих пор против.

По его мнению, предложение Макрона может стать промежуточным решением, которое позволит Украине получить базовые гарантии безопасности до момента полноценного вступления в НАТО.

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