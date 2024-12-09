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Зеленский обсудил с Мерцем идею создания контактной группы для возвращения мира в Украине

Зеленский обсудил с Мерцем идею создания контактной группы для возвращения мира в Украине

Киев  •  УНН

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Президент Украины обсудил с Фридрихом Мерцем создание контактной группы с участием Германии, Франции, Британии, Польши и Дании. Целью группы является установление справедливого и длительного мира в Украине.

Президент Владимир Зеленский обсудил с руководителем оппозиционной фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге, кандидатом в канцлеры Фридрихом Мерцем идею создания контактной группы с участием Германии, Франции, Великобритании и Польши для возвращения справедливого и длительного мира в Украину, передает УНН.

Военная помощь для защиты жизней и шаги по установлению справедливого мира-основные вопросы встречи с председателем партии "Христианско-демократический союз", руководителем оппозиционной фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Фридрихом Мерцем

- написал Зеленский.

Зеленский отметил, что помощь Германии очень серьезная-вторая в мире после США.

"Сегодня мы обсудили также шаги для установления справедливого мира, а именно – идею создания контактной группы с участием Германии, Франции, Великобритании и Польши для возвращения справедливого и длительного мира в Украину. К группе также важно приобщить Данию", - сообщил Зеленский.

Дополнение

Кандидат в канцлеры Германии вsl ХДС/ХСС Фридрих Мерц прибыл в Киев.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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