Окружение путина давит на него, призывая к дальнейшей эскалации. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

путина на осуществление ударов межконтинентальной баллистикой и повышение градуса напряжения толкают кириенко и патрушев

По его словам, сергей кириенко, как первый заместитель руководителя администрации кремлевского диктатора, отвечающий за все информационные операции, пытается стать серым кардиналом внутренней и региональной политики.

Зато повышение градуса постепенно будет превращать россию в КНДР. И жесткие действия против обеих этих стран, изоляция - это будущее