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Окружение путина давит на него по поводу применения межконтинентальных ракет - Центр противодействия дезинформации

Окружение путина давит на него по поводу применения межконтинентальных ракет - Центр противодействия дезинформации

Киев  •  УНН

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Руководитель ЦПИ сообщил о давлении кириенко и патрушева на путина по эскалации конфликта. В то же время, такие действия будут приводить к усилению изоляции россии.

Окружение путина давит на него, призывая к дальнейшей эскалации. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

путина на осуществление ударов межконтинентальной баллистикой и повышение градуса напряжения толкают кириенко и патрушев

- написал Коваленко.

По его словам, сергей кириенко, как первый заместитель руководителя администрации кремлевского диктатора, отвечающий за все информационные операции, пытается стать серым кардиналом внутренней и региональной политики. 

Зато повышение градуса постепенно будет превращать россию в КНДР. И жесткие действия против обеих этих стран, изоляция - это будущее

- подчеркнул он.

Напомним

"Экспериментальная" российская баллистическая ракета, выпущенная по городу Днепр, имела несколько боеголовок. Это первое применение такого оружия в войне.

Сегодня путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к расширению этой войны: Зеленский об ударе баллистикой21 нояб. 2024, 20:58 • 33827 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
dneprДнепр