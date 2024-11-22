Окружение путина давит на него по поводу применения межконтинентальных ракет - Центр противодействия дезинформации
Киев • УНН
Руководитель ЦПИ сообщил о давлении кириенко и патрушева на путина по эскалации конфликта. В то же время, такие действия будут приводить к усилению изоляции россии.
Окружение путина давит на него, призывая к дальнейшей эскалации. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
путина на осуществление ударов межконтинентальной баллистикой и повышение градуса напряжения толкают кириенко и патрушев
По его словам, сергей кириенко, как первый заместитель руководителя администрации кремлевского диктатора, отвечающий за все информационные операции, пытается стать серым кардиналом внутренней и региональной политики.
Зато повышение градуса постепенно будет превращать россию в КНДР. И жесткие действия против обеих этих стран, изоляция - это будущее
Напомним
"Экспериментальная" российская баллистическая ракета, выпущенная по городу Днепр, имела несколько боеголовок. Это первое применение такого оружия в войне.
Сегодня путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к расширению этой войны: Зеленский об ударе баллистикой21 нояб. 2024, 20:58 • 33827 просмотров