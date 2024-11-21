Сегодня путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к расширению этой войны: Зеленский об ударе баллистикой

Ударом баллистической ракетой по Днепру кремлевский диктатор владимир путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к эскалации, к расширению этой войны. Об этом президент сообщил в вечернем обращении, пишет УНН.

Сегодня путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к эскалации, к расширению этой войны. Была применена новая баллистическая ракета. путин ударил по нашему городу Днепру - одному из крупнейших городов Украины. Это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение россией Устава ООН. И я подчеркну: это уже второй шаг россии к эскалации за год. Первым таким шагом было привлечение Северной Кореи к войне против Украины - контингента в не менее 11 тысяч солдат - говорится в сообщении.



Зеленский отметил, что российский диктатор сделал оба эти шага, игнорируя всех в мире, кто призывает не расширять войну. Он также добавил, что российскому диктатору безразлично на то, к чему призывают Китай, Бразилия, европейские страны, Америка, все другие страны мира. путин единственный, кто начал эту войну - абсолютно неспровоцированную войну, и кто делает все, чтобы война продолжалась уже более тысячи дней.

Эта сегодняшняя баллистическая ракета против Украины является очередным доказательством, что мира Россия точно не хочет. И путин врет, когда говорит, что якобы применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым нашим шагом. Мы уже не впервые применяем это оружие. И имеем на это полное право согласно нормам международного права; наше право на самооборону такое же, как и любой другой нации. И когда российские ракеты бьют по нашим городам, когда каждую ночь Украину атакуют иранские "шахеды", когда у нас на границе развернут контингент из Северной Кореи, путин не только делает войну длиннее - он просто каждый раз плюет в лицо тем в мире, кто действительно хочет восстановления мира, - подчеркнул Зеленский.

Украинский президент заявил, что мир должен на это реагировать. Он подчеркнул, что сейчас сильной реакции мира нет. Он также отметил, что путин очень чувствителен к такому и он проверяет европейских лидеров.

Для всех очевидно, кто единственный виновник этой войны, кто начал эту войну 24 февраля и все свои ресурсы вкладывает в то, чтобы война продолжалась. Его надо остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно. Вот что путин делает, - резюмировал Зеленский.

Напомним

россия использовала "новейшую" баллистическую ракету средней дальности во время удара по Украине.

российский диктатор владимир путин, которого цитируют росСМИ, заявил, что россия атаковала Украину, испытав "новейшую" баллистическую ракету средней дальности "орэшник".