Макрон после встречи с Трампом и Зеленским: "давайте продолжать наши совместные усилия ради мира и безопасности"
Киев • УНН
В Париже состоялась трехсторонняя встреча лидеров Украины, Франции и США по достижению мира и безопасности. Президенты обсудили ситуацию на фронте и условия для справедливого завершения войны.
Макрон призвал США, Украину и Францию продолжать совместные усилия ради мира и безопасности. Об этом сообщает Президент Франции в X, передает УНН.
Детали
В Париже состоялась трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и новоизбранного президента США Дональда Трампа.
Главной темой переговоров стало достижение мира и обеспечение безопасности в условиях продолжающейся войны в Украине.
Эммануэль Макрон назвал этот день историческим, подчеркнув важность совместных усилий трех стран для стабильности.
США, Украина и Франция. Вместе в этот исторический день. Собрались в Нотр-Дам. Давайте продолжим наши совместные усилия ради мира и безопасности
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, высоко оценил организацию встречи в Париже и отметил, что разговоры с Макроном и Трампом были конструктивными и направленными на решение насущных вопросов. Обсуждения коснулись ситуации на фронте, условий для достижения справедливого мира и поддержки украинского народа в борьбе за свободу. Лидеры подчеркнули важность тесного сотрудничества для достижения завершения войны.
Говорили о людях и справедливом мире: Зеленский рассказал о встрече с Мароном и Трампом7 дек. 2024, 17:58 • 16050 просмотров