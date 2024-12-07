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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Макрон после встречи с Трампом и Зеленским: "давайте продолжать наши совместные усилия ради мира и безопасности"

Макрон после встречи с Трампом и Зеленским: "давайте продолжать наши совместные усилия ради мира и безопасности"

Киев  •  УНН

 • 6332 просмотра

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В Париже состоялась трехсторонняя встреча лидеров Украины, Франции и США по достижению мира и безопасности. Президенты обсудили ситуацию на фронте и условия для справедливого завершения войны.

Макрон призвал США, Украину и Францию продолжать совместные усилия ради мира и безопасности. Об этом сообщает Президент Франции в  X, передает УНН.

Детали

В Париже состоялась трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Главной темой переговоров стало достижение мира и обеспечение безопасности в условиях продолжающейся войны в Украине.

Эммануэль Макрон назвал этот день историческим, подчеркнув важность совместных усилий трех стран для стабильности.

США, Украина и Франция. Вместе в этот исторический день. Собрались в Нотр-Дам. Давайте продолжим наши совместные усилия ради мира и безопасности

- заявил Эммануэль Макрон.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, высоко оценил организацию встречи в Париже и отметил, что разговоры с Макроном и Трампом были конструктивными и направленными на решение насущных вопросов. Обсуждения коснулись ситуации на фронте, условий для достижения справедливого мира и поддержки украинского народа в борьбе за свободу. Лидеры подчеркнули важность тесного сотрудничества для достижения завершения войны.

Говорили о людях и справедливом мире: Зеленский рассказал о встрече с Мароном и Трампом7 дек. 2024, 17:58 • 16050 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаполитикаНовости Мира
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
parizhПариж
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина