Макрон после встречи с Трампом и Зеленским: "давайте продолжать наши совместные усилия ради мира и безопасности"

Макрон призвал США, Украину и Францию продолжать совместные усилия ради мира и безопасности. Об этом сообщает Президент Франции в X, передает УНН.

Детали

В Париже состоялась трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Главной темой переговоров стало достижение мира и обеспечение безопасности в условиях продолжающейся войны в Украине.

Эммануэль Макрон назвал этот день историческим, подчеркнув важность совместных усилий трех стран для стабильности.

США, Украина и Франция. Вместе в этот исторический день. Собрались в Нотр-Дам. Давайте продолжим наши совместные усилия ради мира и безопасности