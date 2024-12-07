Говорили о людях и справедливом мире: Зеленский рассказал о встрече с Мароном и Трампом
Киев • УНН
Президент Украины встретился с президентом Франции и избранным президентом США в Париже. Стороны обсудили ситуацию на поле боя и возможности достижения справедливого мира для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в Париже, пишет УНН со ссылкой на соответствующее сообщение в Телеграм-канале главы украинского государства.
"Хорошая, продуктивная встреча с Президентом Трампом и Президентом Макроном.
Президент Трамп, как и всегда, настроен решительной Благодарю за это", - заявил Президент.
Он также поблагодарил президента Макрона за организацию этой встречи в Париже.
"Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно скорее и справедливо.
Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен!",- говорится в заявлении.