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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Говорили о людях и справедливом мире: Зеленский рассказал о встрече с Мароном и Трампом

Киев  •  УНН

 • 6751 просмотра

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Президент Украины встретился с президентом Франции и избранным президентом США в Париже. Стороны обсудили ситуацию на поле боя и возможности достижения справедливого мира для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в Париже, пишет УНН со ссылкой на соответствующее сообщение в Телеграм-канале главы украинского государства.

"Хорошая, продуктивная встреча с Президентом Трампом и Президентом Макроном.

Президент Трамп, как и всегда, настроен решительной Благодарю за это", - заявил Президент.

Он также поблагодарил президента Макрона за организацию этой встречи в Париже.

"Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно скорее и справедливо.

Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен!",- говорится в заявлении.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
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emmanuel-makronЭммануэль Макрон
parizhПариж
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина