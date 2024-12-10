Франция как придет время должна быть в позиции предоставить Украине серьезную поддержку для обеспечения устойчивого мира - посол

Когда придет время и Украина попросит, Франция должна быть в позиции предоставить Киеву серьезную поддержку для того, чтобы обеспечить устойчивый мир. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный Посол Франции в Украине Гаэль Весьер во время презентации результатов социологического опроса «Внешняя политика и безопасность. Настроения украинского общества», передает корреспондент УНН.

Стоит сказать, очень важно думать на долгую перспективу и думать о НАТО. У нас с этим проблем нет и очень важно иногда рискнуть...Нам нужно больше поддерживать Украину и всегда есть дискуссии о гарантиях безопасности. У Франции, как партнера Украины есть определенная ответственность думать об этих гарантиях, готовиться. То есть, когда время придет, если Украина нас попросит, то мы должны быть в позиции отдать серьезную поддержку для того, чтобы обеспечить устойчивый мир - сказал Вейсер.

Он отметил, что импульс должен идти из Украины.

«Украина должна определить на какой основе мы об этом будем говорить и что это будет за поддержка. Поддержка означает также планирование техническое, что мы можем сделать, что не можем. Также, это требует планирования в политическом контексте. Это не то, что дается просто так, потому что нашему обществу тоже надо объяснять. То есть здесь очень много мышления и это должно быть проговорено Украиной», - заявил Вейер.

Также он прокомментировал вопрос ядерного оружия.

«Многие люди скажут о ядерной войне. В определенном смысле эти опасения логичны, но именно поэтому есть мировой интерес, чтобы эта война была победой Украины, потому что для нас это ключ для нашей собственной безопасности», - сказал Вейер.

Дополнение

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял в ноябре 2024 года, что не существует "красных линий", когда речь идет о поддержке Украины.

9 декабря Президент Владимир Зеленский сообщал, что Киев может подумать и поработать над позицией президента Франции Эмманюэля Макрона, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, которые бы гарантировали безопасность, пока Украина не в НАТО.