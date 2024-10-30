Зеленский заявил об отсутствии полной поддержки Украины для начала переговоров с рф
Киев • УНН
Президент Украины отметил необходимость укрепления Украины и честности в переговорах без закулисных договоренностей.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит полной поддержки Украины для того, чтобы начать переговоры с рф. Об этом он заявил в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, передает УНН.
"Я не вижу полной поддержки будущего Украины, а мы только говорим о нашей безопасности. И я говорю просто о приглашении (приглашение в НАТО - ред.), а не о членстве", - сказал Зеленский.
Президент говорит, что первым пунктом к переговорам станет укрепление Украины, а вторым - честность в переговорах.
"Без игр, без нас о нас с россиянами на любом уровне. Быть открытыми и четкими", - добавил он.
Напомним
Президент Владимир Зеленский прокомментировал распространение в СМИ информации о том, что План победы предусматривает передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявив, что это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом.