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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский заявил об отсутствии полной поддержки Украины для начала переговоров с рф

Зеленский заявил об отсутствии полной поддержки Украины для начала переговоров с рф

Киев  •  УНН

13:22 • 1314 просмотра

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Президент Украины отметил необходимость укрепления Украины и честности в переговорах без закулисных договоренностей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит полной поддержки Украины для того, чтобы начать переговоры с рф. Об этом он заявил в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, передает УНН.

"Я не вижу полной поддержки будущего Украины, а мы только говорим о нашей безопасности. И я говорю просто о приглашении (приглашение в НАТО - ред.), а не о членстве", - сказал Зеленский.

Президент говорит, что первым пунктом к переговорам станет укрепление Украины, а вторым - честность в переговорах.

"Без игр, без нас о нас с россиянами на любом уровне. Быть открытыми и четкими", - добавил он.

Напомним 

Президент Владимир Зеленский прокомментировал распространение в СМИ информации о том, что План победы предусматривает передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявив, что это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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tomagavk-semeistvo-raketТомагавк (семейство ракет)
belii-domБелый дом
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